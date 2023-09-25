В Казахстане начнут проверять весы в торговых точках

Каждый торговый объект в Казахстане должен будет проводить ежегодную обязательную поверку весов аттестованными поверителями в аккредитованных поверочных лабораториях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство торговли и интеграции РК.

Раньше требование о поверке относилось только к средствам измерений геометрических параметров реализуемых товаров (длина и т.д.), то теперь добавились и весы.

Нововведение не распространяется на сельскохозяйственные ярмарки, добавили в минторговли.

Суть поверки, как отметили в ведомстве, заключается в подтверждении соответствия средств измерений обязательным метрологическим требованиям. Для этого используется аттестованная методика поверки, осуществляется ряд мероприятий, в результате которых положительные результаты удостоверяются оттиском поверительного клейма, в отрицательном случае - направляется извещение о непригодности средства измерения.

В минторговли сообщили, что стоимость данной услуги не превысит 5000 тенге. Изменения основаны на действующих положениях Закона "Об обеспечении единства измерений".

"Таким образом, при реализации продукции на развес, потребители будут защищены Законом от недостоверных результатов измерений и получат тот вес, за который они оплатили. По экспертным оценкам, около 8-10 % представляемых к поверке средств измерений не проходят ее, тем самым не являются пригодными", - сообщили в минторговли.

За несоблюдение требований Закона, статьей 419 Кодекса "Об административных правонарушениях" предусмотрена ответственность в виде штрафа, как на физических (30 МРП), так и юр. лиц. (от 230 МРП до 600 МРП).