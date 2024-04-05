В Казахстане более 58 тысяч семей вышли из состояния бедности

58 445 семей, получавших адресную социальную помощь в 2023 году и в первом квартале 2024 года, вышли из состояния бедности благодаря мерам государственной поддержки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда.

По информации ведомства, в 2023 году АСП получили 114,1 тыс. семей на общую сумму 59,4 млрд тенге, за три месяца текущего года – 58,8 тыс. семей на 7,8 млрд тенге.

"В региональном разрезе наибольшее количество получателей АСП по итогам прошлого года отмечается в Туркестанской – 27 тыс. семей (23,7%), г. Шымкент – 12,7 тыс. семей (11,2%), Алматинской – 9,5 тыс. семей (8,3%), Кызылординской областях – 9,4 тыс. семей (8,2%). В числе регионов, имеющих наименьшее количество получателей АСП, Улытау – 538 семей (0,5%), Атырауская – 1,1 тыс. семей (0,9%), Северо-Казахстанская области – 1,6 тыс. семей (1,4%)", - сообщили в Минтруда.

В структуре получателей АСП подавляющее большинство приходится на долю детей – 65,4% или 391,2 тыс. человек, работающие граждане –15,1% или 90,6 тыс. человек; лица, ухаживающие за детьми, пожилыми людьми и лицами с инвалидностью – 12,4% или 74,2 тыс. человек; оставшиеся 7,1% приходятся на другие категории граждан.