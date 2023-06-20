В Карагандинской области восстанавливают заброшенные дома для очередников

Фото: Акимат Карагандинской области

Мать четверых детей Нургуль Акишева ждёт, когда восстановят два многоэтажных дома в селе Доскей Бухар-Жырауского района. Её семья станет одной из 60 очередников, кто получит здесь квартиру, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области.

В коммунальной собственности Доскейского сельского округа находится шесть брошенных пятиэтажек на улице Доскей. Три из них уже восстановлены. Сейчас работы идут в домах № 36 и 37.

"ТОО "Райс kz" приступило к восстановлению двух домов в этом месяце. Всего будет сдано 60 квартир. Жильё арендное. Объявлен конкурс на расширение модульной котельной, чтобы полностью перекрыть потребность в тепле. Проложим трубы для теплоснабжения, подключим свет, воду", – рассказал аким Доскейского сельского округа Ерболат Тоқмырза.

Подрядчик, выигравший конкурс на восстановление домов, – местный, имеет большой опыт работы в сфере строительства.

"Наша компания занималась строительством жилья в Караганде, Балхаше, Темиртау. Приступили к новому объекту без задержек. Сейчас проводим демонтаж и уборку мусора. Пока заняты 16 человек. По мере необходимости рабочих будем добавлять. Наша задача – проложить трубы, сделать крышу, вставить окна и т. д. Более 80 % стройматериалов, которые мы используем, отечественного производства. Квартиры сдадим в чистовой отделке. Завершение работ – лето 2024 года", – проинформировал представитель ТОО "Райс kz" Айбек Сембек.

Дворовую территорию рядом с домами благоустроят. Запланирована установка детской площадки, асфальтирование двора и подъездных путей.

Новосёлами станут сельчане-очередники. Сегодня в Бухар-Жырауском районе в очереди на жильё 1031 человек, из них 154 в Доскейском сельском округе.

Три года назад в очередь на жильё как многодетная мать встала жительница Доскея Нургуль Акишева. Сегодня она четвёртая по списку и с нетерпением ждёт окончания строительных работ.

"Сейчас мы живём с родителями. Конечно, неудобно, тесно. Постоянно смотрела, как движется моя очередь через портал egov.kz. Там всё прозрачно и понятно. Когда увидела, что начали восстанавливать сразу два дома, поняла, что надежда на свою квартиру становится реальностью. Очень жду окончания стройки", – поделилась Нургуль Акишева.

Также в селе Доскей началось строительство Дома культуры по программе "Ауыл – Ел бесігі" и реконструкция водопроводных сетей.