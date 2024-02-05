В Караганде создан пункт содержания бездомных животных

Пункт временного содержания бездомных животных построен в Караганде. Он создан на спонсорские средства, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Infom.kz.

Новый пункт временного содержания бездомных животных разместился в районе ТЭЦ-1, за автозаправкой. На территории установлено 24 вольера и два оборудованных контейнера. Территория по периметру огорожена забором. Проведена вода, подключено электричество.

"Всего выделено 0,3 га. В контейнерах разместятся кабинеты ветеринаров. Тут будет проводиться стерилизация, вакцинация и чипирование бездомных животных. Пункт для временного содержания уже поставлен на баланс городской ветеринарной станции. Сейчас идут конкурсные процедуры. По окончании определится компания, которая будет здесь работать", – пояснил руководитель управления ветеринарии Кайрбек Турсынбеков.

На сегодняшний день в Карагандинской области уже открыто несколько пунктов для временного содержания бездомных собак. Больше трёх лет назад вольеры появились на ветеринарной станции Балхаша. Есть пункты в Каркаралинске, Осакаровке и селе Кокпекты Бухар-Жырауского района.