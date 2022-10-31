В каком регионе Казахстана чаще всего строят некачественные дороги и почему

Фото: Национальный центр качества дорожных активов

Данными поделились в Национальном центре качества дорожных активов

Ежегодно на строительство и ремонт дорог в Казахстане трятят миллиарды как местного, так и республиканского бюджета. И ежегодно в сети появляются кадры разбитых трасс, раскрошившегося асфальта, и дорожного полотна, похожего на стиральную доску. Глава государства неоднократно критиковал работу дорожных строителей и поручал устранить дефекты. Но вслед за старыми ямами продолжают появляться новые, и борьба с недоработками становится похожа с борьбу с вертянными мельницами. С 2019 года в стране действует Национальный центр качества дорожных активов. Чем занимается Центр, сколько нарушений выявил и устранил за счёт подрядчиков и почему в стране до сих пор не удаётся строить качественные дороги? Об этом и не только корреспонденту BaigeNews.kz рассказал начальник производственно-технического отдела департамента качества НЦКДА Ельдар Абенов.

- Сколько нарушений качества дорог было выявлено Центром в этом году?

- Центр имеет 17 филиалов в областях и городах республиканского значения, где трудятся 366 человек. В этом году Центром качества осуществлено более 10 тысяч инспекционных выездов, по республиканской сети 6 169 выездов и 4 542 выездов по местной сети. В результате было выявлено 5 259 нарушений, большая половина из которых приходится на республиканскую сеть.

На сегодняшний день 3 108 нарушений уже устранено. Не устранено 201 нарушение, ещё 1 922 находятся в работе.

В ходе выездов нами было отобрано и испытано 26 664 проб дорожно-строительных материалов, из них более 8 тысяч приходится на республиканскую сеть и 18 тысяч на местную. Выяснилось, что из отобранных проб свыше 6,5 тысяч или 24 процента не соответствуют установленным нормативным требованиям. Стоит отметить, что более 80% несоответствии приходится на местные дороги.

Наиболее частыми нарушениями, выявляемыми Центром качества в ходе реализации дорожно-строительных работ, являются: недостаточное уплотнение земляного полотна, основания, покрытия дорожной одежды, не соответствие показателей водонасыщения, прочностных характеристик и зернового состава асфальтобетонной смеси и инертных материалов. Данные нарушения напрямую влияют на качество и долговечность построенных дорог.

После ввода объектов в эксплуатацию выявляются такие нарушения как – колейность, просадки, трещины, ямы и разрушение асфальтобетонного покрытия.

- В каком регионе больше всего некачественных дорог?

С начала деятельности Центра наибольшее количество нарушении было выявлено в Восточно-Казахстанской, Костанайской и Акмолинской областях.

- Что служит основанием для инспекционного выезда?

- Экспертиза проводится на основании договора на проведение экспертизы между заказчиком и Национальным центром качества дорожных активов. В целях проведения экспертизы Центр разрабатывает, а заказчик утверждает план-график проведения экспертизы по форме согласно Правил. План-график размещается на интернет-ресурсах заказчика и Национального центра качества дорожных активов. Стоит отметить, что плановая экспертиза осуществляется строго в соответствии с план-графиком.

Однако существует и внеплановая экспертиза. Она осуществляется при наличии отрицательного заключения экспертизы работ и материалов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог Национальным центром качества дорожных активов, а также по поручению уполномоченного органа.

- Какие методы и какие технологии Центр использует для проверки?

- У нас существуют специальные методы испытаний и измерений. Все они регламентированы нормативно-техническими документами. Используются сертифицированные, поверенные и разрешенные к применению в РК приборы, средства измерений и оборудование.

На сегодняшний день Центр может проводит 220 видов лабораторных испытаний, в том числе: испытания на грунты, на цемент, органические вяжущие материалы и так далее. Кроме того существуют 39 видов испытаний на объекте.

- Что делают инспекторы, обнаружив нарушение?

- В первую очередь о выявленных нарушениях мы уведомляем заказчика, подрядчика и службу технического надзора. Затем мы следим за качеством и устранением выявленных нарушений. В результате на сегодняшний день за счёт собственных средств подрядных организаций переустроены работы на сумму 2,2 миллиарда тенге из них по республиканской сети 1,2 миллиарда тенге и по местной сети 1 миллион тенге.

- В какой срок подрядчики должны исправить дефекты? Были ли на практике административные штрафы в отношении недобросовестных подрядчиков? Если да, то на какую сумму они были оштрафованы?

- Центром по фактам нарушений, допущенных техническим надзором и подрядными организациями при ведении дорожно-ремонтных работ, направляются обращения в региональные управления ГАСК для принятия соответствующих мер.

Так, в текущем году, Центром в ГАСК направлено свыше 100 обращений, в результате привлечены к ответственности 25 служб технического надзора. Были приостановлены аттестаты 19 инженеров и 16 подрядных организации, 2 из которых были лишены лицензии на ведение строительных работ. Сумма наложенного штрафа в отношении служб технадзора и подрядчиков составила – 33,8 миллиона тенге.

В целом, с начала деятельности Центра к административной ответственности привлечены 77 служб технического надзора, приостановлено действие 55 аттестатов инженеров технадзора, а также 70 подрядных организаций, из них 4 лишены лицензии на ведение строительно-монтажных работ. В целом сумма наложенных штрафов составила порядка – 105 миллионов тенге.

- С какими трудностями вы сталкиваетесь в работе?

- Стоит отметить, что не во всех регионах страны органы ГАСК реагируют на обращения Центра. Например, из 391 поданных обращений за весь период в органы ГАСК, 56% были отклонены или не рассмотрены. Это порядка 206 обращений.

Необходимо отметить, что, отсутствует координация между региональными ГАСК, в отношении недобросовестных компании по технадзору, принимаются идентичные меры в разных регионах, при этом не учитываются ранее наложенные административные меры в других регионах.

Положительные решения региональные ГАСК в основном принимают в отношении экспертов технадзора, имеются факты, когда аттестатов лишены 6 экспертов одной компании в разных регионах, при этом сами компании зачастую остаются безнаказанными и в отношении них не принимаются меры по приостановлению аккредитации компании согласно части 2 статьи 317-1 КоАП.

В этой связи, необходимо внедрение единой базы инженерных служб, где будут учитываться ранее наложенные административные меры.

Кроме того, на сегодняшний день имеет место не полный охват экспертизой качества работ реализуемых проектов по местной сети автодорог, проводимых Центром качества, связанная с отсутствием должного финансирования со стороны акиматов.

По некоторым объектам местных дорог экспертиза проводится всего один раз месяц или один раз за строительный сезон, что не может обеспечить полноценный охват качественных параметров производимых работ.

По этой причине не охваченными экспертизой качества остаются объекты, реализуемые по госпрограммам "Ауыл-Ел бесігі" и "Дорожная карта занятости", а также большинство проектов на улично-дорожной сети, внутридворовые дороги и площадки на которые тратятся большие средства госбюджета.

Имеет место конфликт интересов, местные исполнительные органы у которых есть план освоения, одновременно является заказчиками как подрядных работ, так и работ, по экспертизе качества. При этом, акиматы проводят экспертизу качества дорожно-строительных работ только по своей заявке.

фото Национального центра качества дорожных активов