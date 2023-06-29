В каком городе Казахстана больше всего парков, рассказали в Бюро нацстатистики

Фото: BaigeNews.kz/ Анастасия Пучкова

В Казахстане открыты 208 парков развлечений и отдыха. Об этом сообщили в Бюро нацстатистики, передаёт BaigeNews.kz.

"На 1 января в Казахстане действовало 208 парков развлечений и отдыха. Из них 32,7 процента находятся в государственной собственности, остальные - в частной. 19,2 процента парков расположены в сельской местности", - говорится в обзоре.

В региональном разрезе наибольшее число парков в Туркестанской области - 27, в Астане - 22, Алматы - 20. Меньше всего таких объектов в области Жетісу – один парк.

Общая площадь парков развлечений и отдыха составляет 184,6 тысячи гектаров. Всего там расположено 3 848 объектов для развлечений, из них 1465 - аттракционы, 1642 - игровые автоматы, 741 - другие виды.

В 2022 году досуговые места посетили 14,2 миллиона человек.