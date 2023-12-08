В каких сферах сократилось количество вакансий в Казахстане

В ноябре снизилась активность на рынке труда Казахстана. Наблюдается снижение активности, как спроса, так и предложения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда.

По данным ведомства, в ноябре на Электронной бирже труда было размещено 109 тысяч вакансий и 77 тысяч резюме. По сравнению с октябрем наблюдается снижение активности как спроса, так и предложения на рынке труда: количество вакансий сократилось на 17%, а резюме – на 31%.

Несмотря на заметное снижение активности в процессе поиска и найма сотрудников предприятия основного и общего среднего образования продолжили лидировать по числу размещенных на ЭБТ вакансий.

"Среди профессиональных областей наибольшее снижение активности наблюдалось в сфере ЖКХ и благоустройства, где количество вакансий уменьшилось на 44%. Мы связываем это с завершением работ по подготовке к отопительному сезону. Также значительное сокращение спроса отмечается в области туризма – вакансий по направлению стало меньше на 51%, что вероятнее всего обусловлено завершением туристического сезона", – сообщила заместитель директора Департамента стратегии и больших данных АО "ЦРТР" Улпан Шегенова.

В то же время некоторые профессиональные области показали рост числа вакансий. К примеру, в сфере индивидуальных услуг и сервиса количество вакансий возросло на 11%,. Также значительный рост наблюдался в области маркетинга и СМИ – здесь число вакансий увеличилось на 144%, с 716 до 1,7 тыс.