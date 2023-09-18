В хищении более 370 млн тенге подозревают сотрудников центра занятости

Средства были выделены на обеспечение занятости населения по программе "Еңбек"

Сотрудников центра занятости в Алматы подозревают в хищении средств в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на генеральную прокуратуру.

Прокуратурой Алматы по итогам проверки Управления занятости и социальных программ начато досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере.