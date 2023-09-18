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В хищении более 370 млн тенге подозревают сотрудников центра занятости

Сегодня, 09:50
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Baigenews.kz Сегодня, 09:50
Сегодня, 09:50
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Фото: Baigenews.kz

Средства были выделены на обеспечение занятости населения по программе "Еңбек"

Сотрудников центра занятости в Алматы подозревают в хищении средств в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на генеральную прокуратуру.

Прокуратурой Алматы по итогам проверки Управления занятости и социальных программ начато досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере.

"Специалисты Центра занятости подозреваются в хищении более 370 млн тенге, направленных на субсидии рабочих мест, путем фиктивного трудоустройства граждан, побора заработной платы и перечисления денежных средств на счета неподлежащих трудоустройству лиц. Уголовное дело расследуется специальными прокурорами", - говорится в сообщении.

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