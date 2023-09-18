В хищении более 370 млн тенге подозревают сотрудников центра занятости
Сегодня, 09:50
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Сегодня, 09:50Сегодня, 09:50
172Фото: Baigenews.kz
Средства были выделены на обеспечение занятости населения по программе "Еңбек"
Сотрудников центра занятости в Алматы подозревают в хищении средств в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на генеральную прокуратуру.
Прокуратурой Алматы по итогам проверки Управления занятости и социальных программ начато досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере.
"Специалисты Центра занятости подозреваются в хищении более 370 млн тенге, направленных на субсидии рабочих мест, путем фиктивного трудоустройства граждан, побора заработной платы и перечисления денежных средств на счета неподлежащих трудоустройству лиц. Уголовное дело расследуется специальными прокурорами", - говорится в сообщении.
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