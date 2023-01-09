В Германии по подозрению в подготовке химической атаки задержан иранец

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Германская полиция арестовала 32-летнего иранца по подозрению в заговоре с целью совершить нападение с использованием цианида и рицина. Об этом говорится в заявлении полиции земли Северный Рейн-Вестфалия,передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на BBC.

Полицейские провели обыск в доме подозреваемого в городе Кастроп-Рауксель в Рурской области. Однако, по словам прокуратуры, яды обнаружить не удалось. Полиция также арестовала брата подозреваемого, они оба находятся под стражей. Как сообщается, они действовали "из исламистских побуждений".

Немецкое агентство Deutsche-Presse сообщило, что на месте происшествия работают эксперты в защитных костюмах. Расследование продолжается. Пока непонятно, на какой стадии находились планы подозреваемого и подготовка к нападению.



Обвинение в "серьёзном акте насилия, угрожающем государству", как это сформулировано в заявлении полиции, в Германии грозит тюремным сроком от полугода до десяти лет.