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pixabay.com / иллюстративное фото 9 Января, 05:48
764
9 Января, 05:48
764
Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

В Германии по подозрению в подготовке химической атаки задержан иранец

Германская полиция арестовала 32-летнего иранца по подозрению в заговоре с целью совершить нападение с использованием цианида и рицина. Об этом говорится в заявлении полиции земли Северный Рейн-Вестфалия,передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на BBC.

Полицейские провели обыск в доме подозреваемого в городе Кастроп-Рауксель в Рурской области. Однако, по словам прокуратуры, яды обнаружить не удалось. Полиция также арестовала брата подозреваемого, они оба находятся под стражей. Как сообщается, они действовали "из исламистских побуждений".

Немецкое агентство Deutsche-Presse сообщило, что на месте происшествия работают эксперты в защитных костюмах. Расследование продолжается. Пока непонятно, на какой стадии находились планы подозреваемого и подготовка к нападению.

Обвинение в "серьёзном акте насилия, угрожающем государству", как это сформулировано в заявлении полиции, в Германии грозит тюремным сроком от полугода до десяти лет.

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#нападение #Германия #иностранцы
BaigeNews.kz
9 Января, 05:48
764
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