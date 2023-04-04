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В Гааге cудят бывшего президента Косова
В специальном суде в Гааге начинается процесс по делу бывшего президента Косова Хашима Тачи. Его обвиняют в военных преступлениях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу BBС".
В 1997-1999 годах он возглавлял Армию освобождения Косова (АОК), боровшуюся за независимость от Сербии. Обвинения относятся к тому периоду.
Наряду с Тачи на скамье подсудимых ещё трое высокопоставленных членов АОК, также занимавших важные политические посты в мирное время - Кадри Весели, Якуп Красничи и Реджеп Селими. Все они отвергают обвинения. Тачи заявил в суде: "Я понимаю [суть предъявленных обвинений] и полностью невиновен".
В своём вступительном слове прокурор Алекс Уайтинг заявил, что руководство Армии освобождения Косова было в центре предполагаемых преступлений.
"Эти четыре человека, без сомнения, были главными лидерами АОК, и за это их прославляли и чествовали, но у их руководства была и более тёмная сторона, и это будет предметом судебного разбирательства, которое начинается сегодня", - сказал он.
Прокуроры заявили, что Тачи и его сообщники проводили "чёткую и явную политику преследования коллаборационистов и предполагаемых предателей, включая политических противников". Жертвы часто становились мишенью просто из-за связи с Сербией, однако большинство жертв были этническими албанцами, заявили прокуроры.
"Эта политика, проводимая обвиняемыми, была направлена на задержание, жестокое обращение, пытки и иногда смерть, — сказал Уайтинг. — Мы намерены доказать сотни задержаний по всему Косову, обычно в ужасных условиях жестокого обращения, и более 100 убийств".
Дело слушается в Специальной палате суда по Косову. Созданная в 2015 году при поддержке ЕС Специальная палата работает по законам республики, но укомплектована международным персоналом и находится в Гааге, чтобы оградить свидетелей от давления в стране, где многие полевые командиры 1990-х годов занимают высокие посты.
В 2016 году Тачи стал президентом Косова, но ушел с этого поста в ноябре 2020 года, когда суд предъявил ему обвинения в военных преступлениях, и с тех пор находится под стражей в Гааге.
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