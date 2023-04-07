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SCANPIX / AP Photo / Risto Bozovic Сегодня, 01:15
237
Сегодня, 01:15
237
Фото: SCANPIX / AP Photo / Risto Bozovic

В Черногории избрали президента

Государственная избирательная комиссия (ГИК) Черногории опубликовала в четверг окончательные результаты второго тура выборов президента, согласно которым бывший министр экономического развития Яков Милатович победил с 58,88% голосов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"Государственная избирательная комиссия утверждает результаты выборов президента Черногории. Кандидат Яков Милатович избран в качестве президента Черногории с 222 592 голосами, то есть 58,88% от общего количества голосов", - говорится в сообщении ГИК.

Согласно информации ГИК, уходящий президент Мило Джуканович получил 41,12%, или 154 769 голосов.

Второй тур выборов президента Черногории прошел 2 апреля. Правом голоса обладало свыше 542 тыс. человек, явка составила 70,7%.

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Сегодня, 01:15
237
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