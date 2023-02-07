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Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 17:10
77
Сегодня, 17:10
77
Фото: pixabay.com

Трассы перекрыли из-за снегопада в Атырауской области

Из-за ухудшения погоды - снегопада и плохой видимости перекрыто движение по нескольким трассам в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz.

"С 15:30 по местному времени ограничено движение для всех видов автотранспорта на дороге А-27 "Актобе-Атырау-граница РФ", с 616 по 840 километры, это участок от Атырау до села Алга", - сообщили в КазАвтоЖоле.

Только для общественного транспорта перекрыли участки дорог:

  • А-27 "Актобе-Атырау-граница РФ", с 330 по 598 километры, участок от границы Актюбинской области до посёлка Сагыз;
  • А-33 "Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сай-Утес-Шетпе-Жетыбай-Актау", с 0 по 210 километры, участок от посёлка Доссор до границы Мангистауской области.
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#непогода #трасса #Атырауская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:10
77
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