Трассы перекрыли из-за снегопада в Атырауской области

Из-за ухудшения погоды - снегопада и плохой видимости перекрыто движение по нескольким трассам в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz.

"С 15:30 по местному времени ограничено движение для всех видов автотранспорта на дороге А-27 "Актобе-Атырау-граница РФ", с 616 по 840 километры, это участок от Атырау до села Алга", - сообщили в КазАвтоЖоле.