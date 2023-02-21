В Атырау налоговики незаконно проверяли предпринимателей

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В Атырау налоговики, используя программу "Wipon Cashback", незаконно проверяли предпринимателей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национальной палаты предпринимателей "Атамекен".

Об этом сообщили прокуроры в ходе заседания Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции при Палате предпринимателей Атырауской области.

К слову, этот вопрос вызвал широкий резонанс среди субъектов бизнеса, так как по итогам проверки налоговиков свыше одной тысячи предпринимателей были призваны к ответу за невыдачу фискальных чеков покупателям.

Как сообщил заведующий сектором Уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана по Атырауской области, заместитель директора региональной Палаты предпринимателей Сарсенбай Жолдыбаев, в связи с массовыми обращениями субъектов бизнеса, Палатой было направлено письмо в департамент государственных доходов с целью разъяснения ситуации.

"Мы получили ответ, что в 2022 году департаментом была проведена акция "Гражданский контроль – требуй чек", в рамках которой посредством приложения Wipon Cashback от населения поступило 1067 жалоб на предпринимателей за невыдачу фискальных чеков. При этом граждане получили вознаграждение в размере одной тысячи тенге за каждый такой зафиксированный факт. По итогам проверки налоговиков 508 субъектов бизнеса были призваны к ответственности, 429 – получили предупреждения, 79 предпринимателей получили штрафы. Данный вопрос поднимался предпринимателями в ходе недавнего визита в регион бизнес-омбудсмена Казахстана Рустама Журсунова. Чтобы узнать, насколько правомерны действия сотрудников департамента госдоходов, ведь непонятно, как были зафиксированы данные факты, мы обратились в прокуратуру. Оттуда получили ответ, что действия налоговиков были незаконными", - сообщил Сарсенбай Жолдыбаев.

При проверке надзорного органа всплыл еще один интересный факт. Главный специалист городского управления государственных доходов посредством приложения Wipon Cashback лично сообщила о нарушениях предпринимателей 51 раз и за это получила вознаграждение в размере 51 тысячи тенге.

"Сотрудниками департамента государственных доходов за невыдачу фискальных чеков в отношении 852 предпринимателей был составлен административный протокол, всеиони были призваны к ответственности. Проведённая проверка показала, что все действия государственных служащих были незаконными, так как проведенные ими проверки не регистрировались на сайте Генпрокуратуры. Кроме того, в обход действующего моратория на проверки бизнеса, они вызывали их, брали с них объяснительные, что также считается незаконным. При анализе поступивших заявлений посредством приложения Wipon Cashback выяснилось, что одна из сотрудниц департамента получила вознаграждение в размере 51 тысячи тенге за сообщения о фактах невыдачи фискальных чеков предпринимателями. До сегодняшнего дня по 19 административным протоколам внесены акты протеста, по решению суда действия сотрудников ДГД признаны незаконными. По остальным 833 протоколам акты протеста сейчас на стадии подготовки. В целом, как показала проверка, сотрудники ДГД использовали программу Wipon Cashback как незаконный способ проверки бизнеса", - проинформировал прокурор управления областной прокуратуры Бердибек Жолан.

Незаконность действий налоговиков подтвердил и старший прокурор управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Мади Тугубаев. По его словам, вышеназванные факты считаются грубым нарушением прав предпринимателей. В случае, если проверки проводятся без учета в органах статистики, все решения по их итогам подлежат отмене. Поэтому на данный момент прокуроры УКПС и СУ принимают участие в судебных процессах по данному вопросу в качестве третьей стороны.

Налоговики в своё оправдание говорят о том, что предприниматели во многих случаях признавали свою вину.

"К нам поступило письмо с комитета об отработке по приложению Wipon Cashback. Жалобы от граждан поступают на портал, вышестоящий департамент проверяет их и направляет к нам. Сразу мы не штрафуем, вызываем, спрашиваем, выдавали чек или нет. В основном, предприниматели подтверждали, что не выдавали чеки, поэтому мы оформляли протокол. Сейчас данный вопрос обсуждается не только у нас в области, ждем ответа от комитета, что дальше делать. Сейчас работа приложения приостановлена, заявления не принимаются", - рассказал заместитель руководителя городского управления государственных доходов Азамат Мадалиев.

Между тем представитель объединения "Магазины у дома" Ляззат Досмаганбетова отмечает, что визиты налоговиков к предпринимателям в аккурат совпали с датами, когда последние сдали свои контрольно-кассовые аппараты на прошивку, то есть, априори не могли пробить чеки покупателям. Также предприниматель возмущена тем, что сотрудники департамента госдоходов не предоставляют фото и видео доказательства фактов, когда субъекты бизнеса отказываются от выдачи фискальных чеков. По ее словам, приложение устроено так, что любой желающий, даже сфотографировав снаружи магазин, может отправить жалобу на предпринимателя.

У участников Совета осталось немало вопросов к сотрудникам департамента государственных доходов. Подытожил заседание первый заместитель прокурора области Бекжан Ермуханбетулы, отметив, что по завершении проверки надзорным органом, действиям госслужащих будет дана правовая оценка.