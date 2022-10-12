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t.me/KZgovernment Вчера, 19:01
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Фото: t.me/KZgovernment

В Астану прилетел президент Кыргызстана

В Астану для участия в международных мероприятиях прилетел Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, передаёт BaigeNews.kz.

В аэропорту его встретил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

Президент Кыргызстана примет участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, заседании Совета глав государств СНГ и саммите "Центральная Азия – Россия".

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#политика #Кыргызстан #СВМДА #Садыр Жапаров
Журналист
Вчера, 19:01
387
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