В Астане наградили победителей конкурса "Парыз"

В Астане состоялась торжественная церемония награждения победителей ежегодного республиканского конкурса по социальной ответственности бизнеса "Парыз", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда.

В мероприятии приняли участие Глава государства Касым-Жомарт Токаев, депутаты Парламента РК, руководители центральных государственных органов и предприятий республики.

В этом году заявки на участие в конкурсе подали 492 организации, из которых 161 субъект крупного предпринимательства, 331 – малого и среднего. В номинации "Лучшее социально ответственное предприятие" подано 250 заявок, в номинации "Лучшее предприятие в области охраны труда" – 87 заявок, в номинации "Лучший коллективный договор" – 67 заявок, в номинации "За вклад в экологию" – 48 заявок, на награждение специальной премией "Лучший социальный проект года", учрежденной в 2020 году, поступило 40 заявок.

Гран-при среди субъектов крупного предпринимательства получила компания из области Абай ТОО "Бакырчикское горнодобывающее предприятие". Лучшим из субъектов малого и среднего предпринимательства стало ТОО "Абай Дәулет" из Кызылординской области.

В номинации "Лучшее социально-ответственное предприятие" лауреатами среди субъектов крупного предпринимательства стали: АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-К" из Атырауской области, ТОО "Nova Цинк" из Карагандинской области и ТОО СП "Кока-кола Боттлерс Алматы" из г. Алматы. Среди субъектов малого и среднего предпринимательства: ТОО "Турар" из Костанайской области, ТОО "Реабилитационный центр "Акбобек" из Актюбинской области и ТОО "Шахтерское" из Карагандинской области.

В номинации "Лучшее предприятие в области охраны труда" лауреатами среди субъектов крупного предпринимательства стали: ТОО "Электровоз құрастыру зауыты" из г. Астана, ТОО "Сагиз Петролеум Компани" из Актюбинской области и ТОО "Журавлевка-1" из Акмолинской области. Среди субъектов малого и среднего предпринимательства: ТОО "Выдрихинское" из Восточно-Казахстанской области, ТОО "Семипалатинская монтажная фирма-Имсталькон" из области Абай и ТОО "Победа" из Павлодарской области.

В номинации "Лучший коллективный договор" лауреатами среди субъектов крупного предпринимательства стали: ТОО "Уральский трансформаторный завод" из Западно-Казахстанской области, ТОО "DAR RAIL" из г. Астана и ТОО "RG Gold" из Акмолинской области. Среди субъектов малого и среднего предпринимательства: ТОО "ТрубРемЦентр" из Мангистауской области, ТОО "Новомихайловское-2003" из Северо-Казахстанской области и ТОО "Аджар и К" из Акмолинской области.

В номинации "За вклад в экологию" лауреатами среди субъектов крупного предпринимательства стали: ТОО "QHSE-Akbarys" из Западно-Казахстанской области, ТОО "Adal Enbek KZ" из области Улытау и ТОО "Казахстанско-французское совместное предприятие "КАТКО" из Туркестанской области. Среди субъектов малого и среднего предпринимательства: ТОО "М-КАТ ГРИН" из Жамбылской области, ТОО "OstFish" из Восточно-Казахстанской области и ТОО "EcoLabRecycling" из Костанайской области.

Специальную премию "Лучший социальный проект года" получили субъект крупного предпринимательства ТОО "Казцинк" из Восточно-Казахстанской области и представитель категории субъектов среднего и малого предпринимательства ТОО "Галицкое" из Павлодарской области.