Камеры будут фиксировать нарушения на автопарковках Астаны

На парковочных зонах в Астане установят камеры фотовидеофиксации SOVA, с помощью которой будут выявлять водителей-нарушителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "Парковочное пространство Астаны".

Камера SOVA мгновенно фиксирует более 20 видов нарушений ПДД, в том числе неправильную стоянку и остановку транспортных средств.

"Умное оборудование работает в круглосуточном режиме, замечает нарушения даже в тёмное время суток и может идентифицировать автомобиль по небольшой части кузова. Эта информация поступает на интеллектуальную платформу, которая обрабатывает их с помощью технологий искусственного интеллекта и машинного зрения. Полученные сведения автоматически будут передаваться в правоохранительные органы", —указывается в пресс-релизе.

Первую камеру фотовидеофиксации SOVA установили в Астане на парковочной зоне по проспекту Кабанбай Батыра. Сейчас она работает в тестовом режиме. Если нововведение получит одобрение городских властей, подобные камеры появятся на самых загруженных участках коммунальных парковок столицы.

"Один автомобиль, припаркованный с нарушениями, может на продолжительное время заблокировать движение целого потока, — отмечает директор "Парковочного пространства Астаны" Чингиз Досыбаев. — Выявление нарушений в онлайн-режиме позволяет снизить количество неправомерных остановок или стоянок транспортных средств и увеличить пропускную способность на улицах города".

Кроме того, камера SOVA контролирует состояние дорожных знаков, а также собирает статистическую информацию о загруженности городских улиц и парковочного пространства. Камеры видят цифровую модель улицы и выявляют нарушения, даже если отдельные части автомобиля временно скрыты другими объектами.

За техническим состоянием камер фотовидеофиксации будут следить специалисты компании "Парковочное пространство Астаны".