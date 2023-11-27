В Астане два ЖК перевели на товарный газ

В Астане автономные газовые котельные ж/к "Будапешт" и "Cosmic City" переведены на природный газ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство энергетики РК.

В ходе отчетной встречи министра энергетики РК Алмасадама Саткалиева с населением города Астана жителями ж/к "Будапешт", "Cosmic City", "Куршевель", "Family Town" были подняты вопросы перевода автономных газовых котельных с дорогого сжиженного газа на товарный газ.

"На сегодняшний день автономные газовые котельные ж/к "Будапешт" и "Cosmic City" переведены на товарный газ, по котельной "Family Town" ведутся работы по перенастройке форсунок котлов на товарный газ

Перевод на природный газ позволит обеспечить бесперебойную подачу газа в указанные ЖК и удешевит тариф для жителей", - сообщили в ведомстве.