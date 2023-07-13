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В Алматы вновь изменится схема проезда по проспекту аль-Фараби
На проспекте аль-Фараби в Алматы завершили ремонт дорожного полотна на нескольких участках. В акимате города сообщили, какие отрезки будут перекрыты в ближайшие дни и как их объехать, передаёт BaigeNews.kz.
"Ремонтные работы на южной стороне проспекта аль-Фараби от улицы Торайгырова до моста через реку Есентай уже завершены, движение открыто. Следующим этапом начнётся ремонт участка от моста через реку до улицы Западный Желтоксан с 14 по 15 июля", - сообщили в акимате.
Для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности при проведении среднего ремонта будут приняты следующие меры:
- с 23:00 14 июля до 8:00 15 июля будут проводиться работы по укладке полимерного асфальтобетонного покрытия с полным перекрытием движения по южной стороне проспекта;
- с 8:00 до 21:00 15 июля будет организован отвод транспортных средств путём реверсивного движения с северной стороны проспекта аль-Фараби от реки Есентай до улицы Западный Желтоксан. Количество полос движения в западном и восточном направлениях по аль-Фараби будет определяться из складывающейся транспортной ситуации сотрудниками патрульной полиции;
Во избежание дорожно-транспортных происшествий в темное время суток с 23:00 14 июля до 7:00 16 июля движение транспорта по проспекту аль-Фараби в восточном направлении (от моста через реку Есентай) будет перекрыто полностью.
Объезд закрытых участков будет осуществлен через улицу Жарокова в северном направлении. Движение транспорта по направлению улиц Сыргабекова, Ушкемпирова, Каппарова и по разворотному тоннелю (на запад) на ТРЦ "Esentai Mall" будет доступно.
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