В Алматы парковки возвращены в собственность акимата города

Фото: акимат Алматы

В Алматы создан единый оператор — коммунальное госпредприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы паркинг", передаёт Baigenews.kz.

На новых информационных табличках, которые уже начали заменять, будет указан новый оператор, номер зоны, время парковки и способы оплаты.

Запуск парковок будет осуществляться поэтапно, начиная с Медеуского района. Районы с новыми информационными табличками будут мониториться мобильными комплексами фотовидеофиксации.

До полного запуска программного обеспечения коммунального предприятия, ранее администрировавшая парковки города, компания А-parking будет принимать оплату. Все собранные за этот период средства будут переданы на счет единого оператора.

На сегодня действуют три способа оплаты:

- Через банки с помощью единого QR-кода, указанного на табличке. Приложение Halyk Bank планируется подключить до конца августа 2023 года. Также прорабатывается вопрос подключения приложений Forte Bank, Jusan Bank, "Банк ЦентрКредит".

- Через мобильное приложение "Парковки Алматы", которое пользователи Android могут установить в PlayMarket. Приложение для пользователей Apple будет доступно после одобрения Apple Store. Приблизительный срок – вторая половина августа текущего года.

- Посредством сайта almaty-parking.kz. Для оплаты нужно на карте выбрать парковку, указать номер автомобиля и время парковки, ввести данные платёжной карты и завершить оплату. Оплата картой происходит через интернет-эквайринг Halyk.

С 11 августа 2023 года у автовладельцев появится возможность оплачивать парковку с помощью SMS и через терминалы QIWI и Kassa24.