В Алматы нашли способ оперативно информировать горожан о дорожных работах

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Акимат Алматы и сервис 2ГИС объединили усилия для оперативного информирования автомобилистов о дорожных работах в городе, передаёт BaigeNews.kz.

Достигнута договорённость о включении всех перекрытий, связанных с ремонтными работами, в приложение.

"С помощью приложения пользователи смогут узнавать о всех перекрытых улицах и дорожных работах на карте города. Информация будет обновляться ежедневно, что позволит каждому жителю планировать свой маршрут без затруднений. Закрытые улицы будут обозначены на карте черным цветом, а слой "Пробки" поможет пользователям объехать возможные заторы и предложит альтернативные пути движения", - сообщили в акимате.

В этом году в Алматы планируют провести средний ремонт 230 улиц общей протяженностью более 200 километров. Это позволит улучшить состояние дорог в городе и увеличить их долю в хорошем и удовлетворительном состоянии с текущих 86 процентов до 89 процентов.