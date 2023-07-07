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Бауыржан Жуасбаев/BaigeNews.kz Сегодня, 18:47
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Сегодня, 18:47
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Фото: Бауыржан Жуасбаев/BaigeNews.kz

В Алматы изменят схемы движения некоторых автобусов

Из-за ремонта дорог по проспекту Абая на участке от Тлендиева до Розыбакиева в Алматы временно изменили схему движения 14 маршрутов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Таким образом маршруты с 8 июля поменяют следующие автобусы:

№34 - в северном направлении - пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - ул. Розыбакиева - пр. Абая - далее по схеме;

№34 - в западном направлении - пр. Абая - ул. Розыбакиева - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - далее по схеме;

№70 - в южном направлении - ул. Тургут Озала - ул. Сатпаева - ул. Розыбакиева - далее по схеме;

№70 - в обратном направлении - без изменений;

№25 - в южном направлении - пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - ул. Розыбакиева - пр. Абая - далее по схеме;

№25 - в западном направлении - пр. Абая - ул. Розыбакиева - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - далее по схеме;

№128 - в северном направлении - пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - ул. Жарокова - пр. Абая - далее по схеме;

№128 - в западном направлении - пр. Абая - ул. Жарокова - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - далее по схеме;

№118 - в восточном направлении - пр. Абая - пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - ул. Жарокова - пр. Абая - далее по схеме;

№118 - в западном направлении - пр. Абая - ул. Жарокова - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - пр. Абая - далее по схеме;

№3 - в северном направлении - пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - ул. Розыбакиева - пр. Абая - далее по схеме;

№3 - в западном направлении - пр. Абая - ул. Розыбакиева - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - далее по схеме;

№92 - в восточном направлении - пр. Абая - пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - ул. Жарокова - пр. Абая - далее по схеме;

№92 - в западном направлении - пр. Абая - ул. Жарокова - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - пр. Абая - далее по схеме;

№65 - в северном направлении - ул. Толе би - ул. Жарокова - пр. Абая - далее по схеме;

№65 - в обратном направлении - без изменений;

№57 - в восточном направлении - пр. Абая - пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - ул. Жарокова - пр. Абая - далее по схеме;

№57 - в западном направлении - пр. Абая - ул. Жарокова - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - пр. Абая - далее по схеме;

№120А - в южном направлении - ул. Тургут Озала - ул. Толе би - ул. Жарокова - пр. Абая - далее по схеме;

№120А - в обратном направлении - без изменений;

ТП5 - в южном направлении - ул. Саина - ул. Жандосова - ул. Ауэзова - пр. Абая;

ТП25 - в восточном направлении - пр. Абая - пр. Алтынсарина - ул. Жандосова - ул. Ауэзова - пр. Абая - далее по схеме;

ТП19 - ограничить движение.

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Сегодня, 18:47
478
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