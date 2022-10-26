В Актюбинской области гимн Казахстана одновременно исполнили более 15 тысяч человек

Фото: акимат области

Акция "Бір Тудың астында", приуроченная к национальному празднику, прошла во всех районах области и в Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.

В мероприятии, прошедшем в Парке имени Первого Президента приняли участие аким Актюбинской области Ералы Тугжанов, жители региона, ветераны труда, депутаты маслихатов, члены Общественного совета, представители общественных организаций, молодежь, руководители госорганов, всего свыше 1000 человек.

Одновременно с церемонией поднятия Флага, обозначающего незыблемость нашей государственности, был исполнен Гимн, воспевающий о вольном духе и национальной самобытности казахского народа.

В торжественной акции, организованной во всех 12 районах и имеющей большое патриотическое значение, приняли участие свыше 15 тысяч человек.

Добавим, что мероприятия, приуроченные к Дню Республики, стартовали в регионе 3 октября.

Были организованы благотворительные, экологические, патриотические акции, в эксплуатацию сданы социальные, спортивные объекты.

Так, в шести населённых пунктах Алгинского района установлены комплексные блок-модули для очистки воды, в Мартукском районе открыт центр по оказанию электронных услуг, в Каргалинском районе распахнул свои двери центр активного долголетия, в Шалкарском - центр здорового образа жизни. В Байганинском и Алгинском районах установлены спортивная и детская площадки, в г. Кандыагаш, пос. Сагашили Мугалжарского района - многофункциональные открытые спортивные площадки, в пос. Шенгелши, Кожасай сданы в эксплуатацию объекты водоснабжения.

В Темирском, Каргалинском районах появились новые спортивные объекты, на улицах с. Ушкудык Уилского района, с. Жеруйык, Карагаш, Маржанбулак Алгинского района завершён средний ремонт дорог.