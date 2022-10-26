Лента новостей
- В Актюбинской области гимн Казахстана одновременно исполнили более 15 тысяч человек 00:07 1
- "Барыс" проиграл третий матч подряд в чемпионате КХЛ 25.10.2022 49
- Жители Риддера, оставшиеся без тепла, постепенно согреваются 25.10.2022 99
- Казахстанцев с Днём Республики поздравили из космоса 25.10.2022 140
- Флаг Казахстана украсил самую высокую башню в мире 25.10.2022 424
- Праздничный салют прогремел в столице в честь Дня Республики 25.10.2022 296
- Головкину предложили другого соперника вместо обязательных претендентов 25.10.2022 322
- Дождь, снег и туман: какая погода ожидается в Казахстане в среду 25.10.2022 267
- Astana Media Week-2022 стартует в столице 25.10.2022 220
- Аким Семея водил хороводы с земляками в День Республики 25.10.2022 545
- Завораживающие кадры солнечного затмения запечатлели казахстанцы 25.10.2022 1868
- Центр иппотерапии для особенных детей открыли в Астане 25.10.2022 364
- Казахстанская делегация участвует в форуме "Центральная Азия – Республика Корея" 25.10.2022 328
- Квартиры по программе "Нұрлы жер" получили очередники в столице 25.10.2022 277
- Казахстанская фехтовальщица стала второй на турнире в Турции 25.10.2022 512
- Ключи от новых домов получили многодетные семьи ВКО 25.10.2022 390
- Поздравительные телеграммы из разных стран поступают Токаеву 25.10.2022 287
- Назван победитель третьего тура чемпионата Казахстана по настольному теннису 25.10.2022 443
- В работе WhatsApp произошёл глобальный сбой 25.10.2022 842
- Госсекретарь США поздравил казахстанцев с Днём Республики 25.10.2022 455
- Как проходит главный день скачек, посвящённых Дню Республики в Астане 25.10.2022 513
- Президент принял участие в церемонии поднятия государственного флага 25.10.2022 420
- Предвестник независимости: почему было важно сохранить День Республики 25.10.2022 356
- Король Великобритании продаёт скакунов своей матери 25.10.2022 1165
- Лучший теннисист Казахстана одолел четвёртую ракетку России в Швейцарии 25.10.2022 651
- От первых тенге до международных наград. Какие реликвии Дня Республики можно найти в Национальном музее Казахстана 25.10.2022 349
- Вдвое уменьшилась суточная заболеваемость СOVID-19 в Казахстане 25.10.2022 468
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём Республики 25.10.2022 461
- Опубликованы звуки магнитного поля Земли 25.10.2022 571
- "Становись в конец очереди": Алимханулы осадили после требования боя с "Канело" 25.10.2022 8237
- Подозреваемых в ограблении россиянина задержали в Семее 25.10.2022 728
- Мокрый снег, гололёд ожидаются в ряде регионов Казахстана 25.10.2022 504
- Огни в цвет казахстанского флага зажгли на знаменитом мосту Стамбула 25.10.2022 750
- Китайский юань упал до рекордного уровня 25.10.2022 729
- Мужчина-воспитатель работает в Кентауском детсаду 25.10.2022 711
- Россияне организовали субботник в Шымкенте 25.10.2022 925
- Казахстанским шоколадом и яблоками угощали пассажиров в аэропортах Алматы и Астаны 25.10.2022 1354
- Мать с малолетними детьми переночевала на остановке Уральска 25.10.2022 2201
- Аварийную посадку совершил вертолет "Казавиаспаса" в Акмолинской области 24.10.2022 645
- Иностранцев задержали при попытке незаконно проникнуть в Казахстан 24.10.2022 826
- Наездники и скакуны из разных регионов Казахстана съехались в Астану 24.10.2022 653
- Житель Экибастуза спас двоих детей из горящей многоэтажки 24.10.2022 517
- Рассылку о мужчинах, заманивающих детей конфетами, прокомментировали в МВД 24.10.2022 982
- Риши Сунак займёт место премьера Великобритании 24.10.2022 1073
- Наркомания, жизнь села и политические реформы: о чём говорили на встречах с кандидатами 24.10.2022 617
- Первая ракетка Казахстана остановилась в шаге от победы на Masters 24.10.2022 728
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 9203
- Браконьеров с четырьмя мешками рыбы задержали в Актюбинской области 24.10.2022 685
- Как правильно наблюдать за затмением солнца, рассказали специалисты 24.10.2022 2601
- Президент поручил обеспечить бесперебойную работу энергетической системы в Казахстане 24.10.2022 462
- Казахстанские военные пригласили своих вторых половинок на офицерский бал 24.10.2022 3381
- О самых распространённых онкозаболеваниях рассказала казахстанский врач 24.10.2022 1190
- 19 тысяч библиотекарей работают в Казахстане 24.10.2022 853
- Казахстанские миротворцы вернулись из Ливана 24.10.2022 1271
- Какие промышленные и соцобъекты откроются ко Дню Республики в Казахстане 24.10.2022 526
- Прогноз казахстанского астролога: что ждёт знаки зодиака в солнечное затмение 24.10.2022 32121
- Автовоз с шестью новыми иномарками перевернулся в Акмолинской области 24.10.2022 2490
- Жители смогут узнать о планах по застройке Астаны на ближайшие 13 лет 24.10.2022 828
- Мёртвого младенца нашли на свалке в Актюбинской области 24.10.2022 771
- Вид на жительство в Казахстане планируют предоставлять за инвестиции в 300 тысяч долларов 24.10.2022 573
- Из-за аварии на ТЭЦ жители Риддера остались без отопления 24.10.2022 759
- Наши в Швейцарии: как казахстанские школьники выиграли Всемирный чемпионат по робототехнике 24.10.2022 1573
- Открыты 227 общественных приёмных кандидата Токаева 24.10.2022 492
- Волшебную "Жизель" представила "Астана Опера" 24.10.2022 705
- Новое радио начало вещать в Казахстане 24.10.2022 859
- Казахстанцы завоевали три медали молодёжного чемпионата мира по вольной борьбе в Испании 24.10.2022 1080
- Более 500 тысяч участников соберет Нобелевский фестиваль в Астане 24.10.2022 108
- Снизилась суточная заболеваемость COVID-19 в Казахстане 24.10.2022 876
- Как проверить себя в списках избирателей, напомнили в Центризбиркоме 24.10.2022 681
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 823
- WhatsApp запустит групповые звонки по ссылке 24.10.2022 639
- Автомобилистов Петропавловска попросили переобуться 24.10.2022 686
- В Турции официально прокомментировали скандал с флагом Казахстана на чемпионате мира 24.10.2022 17261
- Более 50 автомобилей с флагами проехались по дорогам Алматы 24.10.2022 880
- Девочки-тройняшки родились в Таразе 24.10.2022 1296
- Странную установку дорожных знаков заметили в пригороде Актау 24.10.2022 819
- Скрипачка из Казахстана стала лауреатом престижного конкурса в Польше 24.10.2022 1253
- Почти сутки тушили крупный лесной пожар в Абайской области 24.10.2022 712
- "Барыс" проиграл аутсайдеру после домашнего позора в КХЛ 24.10.2022 862
- Крышу здания отдела образования унесло в Павлодарской области 23.10.2022 656
В Актюбинской области гимн Казахстана одновременно исполнили более 15 тысяч человек
Акция "Бір Тудың астында", приуроченная к национальному празднику, прошла во всех районах области и в Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.
В мероприятии, прошедшем в Парке имени Первого Президента приняли участие аким Актюбинской области Ералы Тугжанов, жители региона, ветераны труда, депутаты маслихатов, члены Общественного совета, представители общественных организаций, молодежь, руководители госорганов, всего свыше 1000 человек.
Одновременно с церемонией поднятия Флага, обозначающего незыблемость нашей государственности, был исполнен Гимн, воспевающий о вольном духе и национальной самобытности казахского народа.
В торжественной акции, организованной во всех 12 районах и имеющей большое патриотическое значение, приняли участие свыше 15 тысяч человек.
Добавим, что мероприятия, приуроченные к Дню Республики, стартовали в регионе 3 октября.
Были организованы благотворительные, экологические, патриотические акции, в эксплуатацию сданы социальные, спортивные объекты.
Так, в шести населённых пунктах Алгинского района установлены комплексные блок-модули для очистки воды, в Мартукском районе открыт центр по оказанию электронных услуг, в Каргалинском районе распахнул свои двери центр активного долголетия, в Шалкарском - центр здорового образа жизни. В Байганинском и Алгинском районах установлены спортивная и детская площадки, в г. Кандыагаш, пос. Сагашили Мугалжарского района - многофункциональные открытые спортивные площадки, в пос. Шенгелши, Кожасай сданы в эксплуатацию объекты водоснабжения.
В Темирском, Каргалинском районах появились новые спортивные объекты, на улицах с. Ушкудык Уилского района, с. Жеруйык, Карагаш, Маржанбулак Алгинского района завершён средний ремонт дорог.
-
Hype news
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 9203
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 823
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 944
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 1985
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 2040
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 3369
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 10474
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 4619
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 87485
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 3648
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 3117
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 11890
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 5308
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 2015
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 2389
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 32075
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 3151
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 4218
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 11026
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 10048
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 6993
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 299582
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 7444
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 6823
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 24036
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 7304
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 7113
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 14185
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 9697
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 9355
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 11158
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 27617
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 9194
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 12866
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 20480
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 10812
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 11430
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 8294
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 28128
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 8368
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 347600
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 36820
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 9176
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 9853
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 15719
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 9025
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 48801
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 13942
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 11775
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 10979
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 10175
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 10570
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 12141
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 9725
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 10663
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 10083
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 27103
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 9863
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 10153
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 9748
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 31368
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 189115
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 16663
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 20897
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 11680
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 12064
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 20765
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 7245
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 13118
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 7156
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 9931
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 31981
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 14418
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 7802
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 11765
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 7914
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 25098
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 9977
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 10765
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 9215
-
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 665
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 861
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 629
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 18151
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 880
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 776
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 824
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 5846
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 1448
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 12598
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 10878
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 10871
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 11368
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 10527
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 14771
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 11487
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 12977
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 13939
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 13633
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 11225
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 11605
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 28009
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 12567
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 14925
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 11645
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 12926
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 13592
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 14860
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 13016
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 14981
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 14513
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 15679
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 15624
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 32195
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 16077
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 17020
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 16711
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 17616
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 17528
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 26408
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 16967
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 24257
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 35002
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 18779
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 24395
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 23341
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 25312
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 21371
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 22792
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 21019
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 20841
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 20752
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 36444
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 22847
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 20984
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 25871
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 25046
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 25388
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 24666
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 24775
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 26920
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 27404
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 26090
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 25680
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 26369
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 27675
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 25174
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 28577
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 26138
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 26750
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 27714
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 29511
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 28377
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 27527
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 31513
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 27151
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 30081
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 27745
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 58493
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 29268