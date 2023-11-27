В Актюбинской области до 2025 года появится 18 комфортных школ

В стране стартовал национальный проект "Комфортная школа" для устранения проблемы дефицита мест до 2025 года. В рамках проекта Актюбинская область построит 18 школ на 14 900 ученических мест. Всего в этом году в регионе ведётся строительство 22 школ на 5 270 мест, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В текущем учебном году в области функционируют 428 школ, 594 дошкольных организаций, 41 колледж. На капитальный ремонт 33 организаций образования выделено 4,8 миллиардов тенге. На некоторых объектах работы уже завершены.

В областном управлении образовании проинформировали, что строительство 14 из 18 школ в рамках национального проекта "Комфортная школа" завершится в следующем году. А в 2024 году будет начато строительство четырёх школ на 3 500 мест, которые будут введены в эксплуатацию в 2025 году.

В городе Актобе планируется построить 13 школ, в Темирском районе две и по одной школе в Мугалжарском, Мартукском и Шалкарском районах. В Актобе три новые школы появятся в жилом массиве "Батыс", две - в жилом массиве "Есет батыр" и по одной школе откроются в перспективно развивающихся жилых массивах, где нет общеобразовательных школ, а дети, проживающие там, вынуждены ездить в школы соседних жилых массивов.

Шесть комфортных школ рассчитаны на 300 мест, семь - на 600 мест, одна - на 900 мест и четыре - на 2 000 мест.

Десять школ должны решить вопрос дефицита мест, пять школ должны снять трёхсменный режим, три строятся взамен аварийных и предаварийных школ.

В этом году новая школа была открыта в День знаний в микрорайоне Батыс-2. На строительство школы направлено 5,7 миллиарда тенге частных инвестиций. Площадь школы составляет 122 тысячи квадратных метров. Здесь в две смены могут обучаться более семи тысяч детей. Созданы все условия для получения учащимися качественного образования, отвечающего современным требованиям.

Несмотря на то, что школа построена на средства частного предпринимателя, школьники обучаются здесь бесплатно в рамках госзаказа. По желанию родителей есть платные начальные классы, в которых дети могут находиться с утра до вечера, посещать дополнительные кружки.

В настоящее время в школе обучаются 3 647 детей на казахском и русском языках, в их числе 596 первоклассников.

В управлении образования отмечают, что с вводом учебного заведения в эксплуатацию, значительно разгружены школы №63 и №64 данного микрорайона.

Также в текущем году запущена ещё одна школа, построенная на средства частного инвестора, - "Кемел Білім".

В 2024 году планируется строительство частной школы инвесторами из Объединённых Арабских Эмиратов, которые намерены вложить в реализацию проекта 6,6 миллиардов тенге. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году. На сегодня в областном центре выделен участок площадью три гектара.

По проекту учебное заведение рассчитано на 720 мест. Особенностью проекта является то, что учащиеся будут углубленно изучать математику, физику, английский язык. Дети в возрасте 7-15 лет будут обучаться в маленьких группах по 3-8 человек. Также в рамках учебной программы учащиеся будут иметь возможность получить сертификат по специальностям среднего профессионального образования.