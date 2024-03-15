В Актобе построят Центр патриотизма

В Актобе в 2025 году будет построен Центр патриотизма, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом аким Актюбинской области Асхат Шахаров сообщил на сессии маслихата региона.

"В следующем году в Актобе планируем построить Центр патриотизма в честь 100-летия со дня рождения нашей героини Алии Молдагуловой. Городской акимат уже прорабатывает вопрос строительства здания возле памятника Алии. Верю, что этот проект также будет успешно реализован", — сказал глава региона.

Подробности проекта не сообщаются.