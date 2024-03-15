В Актобе построят Центр патриотизма
Сегодня, 05:42
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 05:42Сегодня, 05:42
141Фото: акимат Актюбинской области
В Актобе в 2025 году будет построен Центр патриотизма, передаёт BaigeNews.kz.
Об этом аким Актюбинской области Асхат Шахаров сообщил на сессии маслихата региона.
"В следующем году в Актобе планируем построить Центр патриотизма в честь 100-летия со дня рождения нашей героини Алии Молдагуловой. Городской акимат уже прорабатывает вопрос строительства здания возле памятника Алии. Верю, что этот проект также будет успешно реализован", — сказал глава региона.
Подробности проекта не сообщаются.
Самое читаемое
- Торговцы уходящего под снос вещевого рынка в Кокшетау бьют тревогу
- Китайская компания предложила новый способ производства электроэнергии в Казахстане
- В Казахстане начали производить новую марку недорогих автомобилей
- Не барские условия: в 200-летнем купеческом доме Петропавловска до сих пор живут люди
- "Сюрприз" в компоте обнаружили пациенты больницы Степногорска