В Актобе пассажир наклеил в автобусе фальшивый QR и присваивал плату за проезд

19-летнего парня подозревают в том, что он незаконно получал оплату за проезд в общественном транспорте в Актобе, передаёт BaigeNews.kz.

"Полицейские установили, что 19-летний парень на принтере изготовил "QR" код для оплаты и приклеил ее на стекло салона автобуса и в течение часа получал оплату за проезд. Ущерб устанавливается. По данному факту проводятся следственные мероприятия", — сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

В ведомстве напомнили, что за подобное правонарушение предусмотрена уголовная ответственность.