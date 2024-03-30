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В Актобе пассажир наклеил в автобусе фальшивый QR и присваивал плату за проезд

Сегодня, 20:36
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Арман Мухатов/BaigeNews.kz Сегодня, 20:36
Сегодня, 20:36
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Фото: Арман Мухатов/BaigeNews.kz

19-летнего парня подозревают в том,  что он незаконно получал оплату за проезд в общественном транспорте в Актобе, передаёт BaigeNews.kz.

"Полицейские установили, что 19-летний парень на принтере изготовил "QR" код для оплаты и приклеил ее на стекло салона автобуса и в течение  часа получал оплату за проезд. Ущерб устанавливается. По данному факту проводятся следственные мероприятия", — сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

В ведомстве напомнили, что за подобное правонарушение предусмотрена уголовная ответственность.

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