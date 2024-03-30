В Актобе пассажир наклеил в автобусе фальшивый QR и присваивал плату за проезд
Сегодня, 20:36
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Сегодня, 20:36Сегодня, 20:36
173Фото: Арман Мухатов/BaigeNews.kz
19-летнего парня подозревают в том, что он незаконно получал оплату за проезд в общественном транспорте в Актобе, передаёт BaigeNews.kz.
"Полицейские установили, что 19-летний парень на принтере изготовил "QR" код для оплаты и приклеил ее на стекло салона автобуса и в течение часа получал оплату за проезд. Ущерб устанавливается. По данному факту проводятся следственные мероприятия", — сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.
В ведомстве напомнили, что за подобное правонарушение предусмотрена уголовная ответственность.
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