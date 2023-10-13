Узнать за 5 минут: как защититься от заражения сибирской язвой
Сегодня, 18:00
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Сегодня, 18:00Сегодня, 18:00
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В очередном выпуске проекта "Узнать за 5 минут" на BaigeNews.kz вы узнаете, в чем опасность заражения сибирской язвой.
В этом году в Казахстане зарегистрировано 33 случая заболевания этой инфекцией. Из них заболеваемость регистрировалась в двух регионах: 18 случаев зарегистрировано в Жамбылской области и 15 в Акмолинской области.
Подробнее - в выпуске.