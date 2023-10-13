  • 13 Октября, 18:17
  • BAIGENEWS

Узнать за 5 минут: как защититься от заражения сибирской язвой

Сегодня, 18:00
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Узнать за 5 минут: как защититься от заражения сибирской язвой Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00
91

В очередном выпуске проекта "Узнать за 5 минут" на BaigeNews.kz вы узнаете, в чем опасность заражения сибирской язвой.

В этом году в Казахстане зарегистрировано 33 случая заболевания этой инфекцией. Из них заболеваемость регистрировалась в двух регионах: 18 случаев зарегистрировано в Жамбылской области и 15 в Акмолинской области.

Подробнее - в выпуске. 

Наверх