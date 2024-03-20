Ужесточить борьбу с торговлей людьми хотят в Казахстане

Депутаты Мажилиса Парламента РК в ходе пленарного заседания палаты одобрили в первом чтении проект закона "О противодействии торговле людьми", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Министр внутренних дел Ержан Саденов, представляя проект закона, сообщил, что он содержит новый понятийный аппарат: "жертва торговли людьми", "потенциальная жертва торговли людьми", "уязвимое положение", "субъекты противодействия торговле людьми".

Законопроект приведён в соответствие с международными стандартами, в том числе Палермским протоколом ООН.

Предусмотрено четыре основных направления: партнёрство, профилактика, преследование, помощь.

"Все имеющиеся права жертв торговли людьми предусмотрены проектом. Объединение их в единый акт упростит процесс восприятия. Поможет жертвам сориентироваться в своих правах и мерах защиты", - отметил Саденов.

Предусмотрен алгоритм работы с жертвами с момента выявления до выхода из этой ситуации, вне зависимости от гражданства. Создаются правовые основы оказания помощи потенциальным жертвам.

Отдельная глава посвящена защите прав несовершеннолетних – наиболее уязвимой категории.