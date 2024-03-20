Ужесточить борьбу с торговлей людьми хотят в Казахстане
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Депутаты Мажилиса Парламента РК в ходе пленарного заседания палаты одобрили в первом чтении проект закона "О противодействии торговле людьми", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Министр внутренних дел Ержан Саденов, представляя проект закона, сообщил, что он содержит новый понятийный аппарат: "жертва торговли людьми", "потенциальная жертва торговли людьми", "уязвимое положение", "субъекты противодействия торговле людьми".
Законопроект приведён в соответствие с международными стандартами, в том числе Палермским протоколом ООН.
Предусмотрено четыре основных направления: партнёрство, профилактика, преследование, помощь.
"Все имеющиеся права жертв торговли людьми предусмотрены проектом. Объединение их в единый акт упростит процесс восприятия. Поможет жертвам сориентироваться в своих правах и мерах защиты", - отметил Саденов.
Предусмотрен алгоритм работы с жертвами с момента выявления до выхода из этой ситуации, вне зависимости от гражданства. Создаются правовые основы оказания помощи потенциальным жертвам.
Отдельная глава посвящена защите прав несовершеннолетних – наиболее уязвимой категории.
"Принятие закона позволит обеспечить комплексный подход к решению данной проблемы и повысить эффективность системы противодействия торговле людьми", - сказал министр.
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