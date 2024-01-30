Узбекистан откажется от бензина А-80 с 2025 года

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил решить вопрос об окончательном отказе от бензина А-80 с 2025 года, передает BaigeNews.kz со ссылкой Gazeta.uz.

Кроме того, поручено разработать механизмы по снижению вреда экологии от большегрузов, автомобилей старше 10 лет и использования топлива ниже стандарта Евро-4.

Причиной отказа от использования низкооктанового топлива является желание руководства страны снизить загрязнение в Ташкенте и других крупных городах страны.

Ранее министерство экологии РУ озвучило свой список факторов загрязнения воздуха в Ташкенте: выбросы автотранспорта, работающего на низкокачественном топливе, использование угля и мазута на тепло- и электростанциях, строительные работы без генпланов и вырубка деревьев. Одна из наиболее срочных предлагаемых мер решения проблемы — запрет на использование топлива, в частности, бензина марки А-80, экологической категории ниже стандарта Евро-4.

Казахстан отказался от использования бензина А-80 в 2017 году и в настоящее время не производит эту марку топлива. В рамках ЕАЭС РК перешел на топливо стандарта Евро-5.