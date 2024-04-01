Устойчивость транспортно-логистических цепочек. Роль Казахстана будет расти

Дефицит продовольствия по-прежнему испытывает почти треть населения планеты, заявил Касым-Жомарт Токаев на пленарной сессии Боаоского азиатского форума. Глава государства отметил, что Казахстан, являющийся ведущим производителем пшеницы в Центральной Азии, намерен использовать свой сельскохозяйственный потенциал для обеспечения глобальной продовольственной стабильности. Общими усилиями мы должны укреплять международное сотрудничество путём создания целевых программ, совместных агроинновационных центров и трансферта инновационных технологий, резюмировал Президент.

На каких ещё приоритетах планируют сфокусироваться страны Азии в ближайшей перспективе? Какую роль играет РК в реализации важных международных инициатив? Вопросы и тонкости казахстанско-китайского сотрудничества корреспондент BaigeNews.kz обсудил с экспертом узбекского Научно-исследовательского центра "Билим карвони" Закиром Усмановым.

- Закир Каримович, что Вы можете сказать о роли Азии в реализации мировых экономических процессов?

- Здесь, я хотел бы выделить несколько направлений выступления Президента Казахстана. То, что касательно вызовов, то, что в мире сейчас усиливается турбулентность в геополитики и геоэкономики, всё это накладывает особую роль на Азию, которая становится одним из экономических, технологических и политических лидеров в мире. На долю региона приходится 60 процентов экономического роста и более 50 процентов торговли. В Азии расположено огромное количество мегаполисов, очень много технологических центров. Это всё ведёт к тому, что регион в ближайшем будущем ожидает "Азиатский ренессанс" и он будет играть большую роль в обеспечении устойчивости экономического, социального и политического развития мира. Роль Азии будет постоянно возрастать и станет определяющей в устойчивом развитии глобального мира.

- Как Вы оцениваете уровень развития сотрудничества между Казахстаном и Китаем?

- Касым-Жомарт Токаев, выступая на форме, отметил, что сегодня казахско-китайские отношения представляют собой модель эффективного партнёрства. Считаю, что это образцовый показатель в сфере экономики, транспорта, логистики, промышленной кооперации. И то, что между двумя государствами внешняя торговля составляет 41 миллиард долларов, это тоже один из показателей. Кроме того, 80 процентов сухопутной торговли между Европой и Китаем осуществляется посредством перевозки через территорию РК. Это указывает на большие возможности и резервы в развитии отношений Казахстана и Поднебесной, а также является примером для других государств, и для других регионов. И то, что на долю РК приходится больше половины всей внешней торговли стран Центральной Азии, это тоже показатель того насколько успешно и эффективно развиваются отношения между вашей республикой и Китаем.

- А как можете охарактеризовать отношения стран в сфере транспорта и логистики?

- В своём выступлении Глава вашего государства придал важное значение "Срединному коридору", который проходит через Каспий. В данном случае показатель объёма роста перевозок, то, что они составили три миллиона тонн и в ближайшее время будут доведены до десяти миллионов тонн, опять же, указывает на возможности и резервы Казахстана. И то, что РК является цепочкой устойчивости и связи между Европой и Азией, повышает его значимость в глобальном плане. Сегодня одним из важных условий развития мировой экономики является устойчивость и стабильность транспортно-логистических цепочек, в этом плане, пример Казахстана показывает, что в дальнейшем роль РК будет ещё возрастать.

- Какие ещё тезисы выступления Президента Казахстана Вы могли бы выделить особо?

- В своём выступлении на форуме в Китае ваш Президент отметил значительную роль добычи редкоземельных металлов в обеспечении устойчивого развития мировой экономики, в обеспечении высокотехнологичных отраслей: космоса, обороны, промышленности. Особенно редкоземельные металлы играют важное значение в обеспечении нулевых выбросов. Это один из ключевых моментов, потому что в мире идёт глобальное потепление, глобальное изменение климата и они угрожают стабильному развитию. И здесь важное значение имеют ресурсы, в данном случае уран, литий, титан и другие металлы, которые добываются на территории Казахстана. Китай тоже вкладывает в добычу этих элементов, оказывает своё воздействие на устойчивость, повышает значимость экономики РК и всей Азии, в целом.

Особое значение К. Токаев уделил и тому, что в мире необходимо менять условия экономического развития, чтобы дивиденды от роста экономики получали не только богатые развитые страны, но и другие государства, которые находятся на периферии экономического развития. Для этого необходимо улучшать сотрудничество в сферах высоких технологий, искусственного интеллекта, усиления торгово-логистических связей. Также ваш Президент отметил важность финансирования проектов в развивающих странах, то есть необходимо создавать условия для того, чтобы снижать диспропорции между богатыми и развивающимися бедными государствами, которые являются одним из условий стабильно развития всей мировой экономической системы. Также хотелось бы особо выделить тезис из выступления Президента, касательно обеспечения продовольственной безопасности. Казахстан является производителем очень важных видов сельскохозяйственного сырья. Кроме того, стоит особо отметить, что важно между странами Азии обеспечивать технологическое сотрудничество. Для этого необходимо обмениваться технологиями и различными сегментами торговли, которые повышают производительность труда в экономике всех стран Азии, в целом.

- Хотелось бы узнать Ваше мнение о процессе модернизации экономики Казахстана?

- Новые экономические реформы, которые проводятся в Казахстане, направлены на улучшение структурной экономики, на повышение устойчивости и стабильности экономики. Здесь стоит отметить поставленные вашим Президентом задачи для того, чтобы достичь темпов экономического роста, не менее шести процентов в год, и добиться того, чтобы объём экономики РК, объём ВВП вашей страны составлял 450 миллиардов долларов к 2029 году. В этом контексте особо важное значение для Казахстана имеет сотрудничество с Китаем, с азиатскими странами, потому что их роль, вес и значение возрастают. И я думаю, что если будут устранены определённые барьеры: торговые и другие, будет интенсивный уровень развития торговых отношений между азиатскими странами, в том числе Центральной Азии, то поставленные цели будут вполне достижимы.

- В каких направлениях, на Ваш взгляд, следует усилить работу в части укрепления отношений между Казахстаном и Китаем?

- Несмотря на то, что у Казахстана и Китая очень высокий объём внешней торговли, я думаю, что необходимо особое внимание уделить диверсификации экономики РК и тому, чтобы в вашей республике лучше развивался промышленный сектор с высоким уровнем добавленной стоимости, кроме того, необходимо снижать долю сырьевых поставок. Это тоже будет одним из элементов обеспечения устойчивости и повышение значения экономики Казахстана в мировой экономике. Напомню, К. Токаев заявил о том, что нужно снижать различные барьеры в торговле, искусственно создаваемые.