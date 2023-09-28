Устаю быть главным: мальчик из города Есиль рассказал, как помогает выжить своей семье

В свои 14 лет Жандос Молдахметов из города Есиль Акмолинской области вынужден взять на себя ответственность за семью. У его мамы инвалидность, бабушка парализована, а братишка и сестрёнка – ещё совсем малыши. Несколько месяцев назад хозяин дома, который они арендуют, предупредил о продаже строения. Встревоженный подросток обратился за помощью к казахстанцам, с просьбой купить его семье дом. Народ откликнулся. Как живет и о чём мечтает мальчик, которому пришлось повзрослеть раньше времени, в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Недетская арифметика

Жандос Молдахметов живёт вместе с мамой, ей 33 года, парализованной бабушкой, братишкой и сестрёнкой. Малышам по семь и восемь лет. У его мамы - Галины Зуевой инвалидность третьей группы, она не слышит и почти не говорит.

"Маленькой её укусила собака, от испуга мать потеряла слух – на ноль. У бабушки первая группа инвалидности, она прикована к постели. Младшие дети – от второго брака. Когда они родились, отчим, видимо, решил, что мама никуда уже от него не денется, и стал обижать её. Я заступался, но он меня прогонял. Говорил малышам, что спалит мать в печи. Представляете, так ломать детскую психику! В общем, она решилась развестись", – вспоминает подросток.

В семье не зарабатывает никто – живут только на пособия. По инвалидности первой группы (бабушка) – чуть больше 80 тысяч, третьей (мама) – шестьдесят с лишним. Плюс алименты на двоих детей – 16 тысяч тенге.

"Знакомая подсказала, что матери можно оформить пособие по уходу, бабушка ведь лежачая. Я сразу пошёл в ЦОН, собрал документы. И теперь получаем ещё шестьдесят. Итого – плюс-минус 220 тысяч тенге. Мама нигде не работает – если устроится, потеряем эту выплату", – говорит Жандос.

Всё время ощущение, что говорю со взрослым человеком, а не ребёнком четырнадцати лет.

"Когда в школу надо было детей одевать – они учатся во втором и третьем классах – отчим сказал: уехали от меня, теперь живите, как хотите. Я узнал, что государство на одного ребёнка 40 567 тенге начисляет. Собрал документы, подал заявку. Оделись-обулись. Пособия приходят – в магазин долги отдаю и по новой продукты набираю. Плачу за аренду дома – 20 тысяч, десятку – за телефон-интернет. И всё – больше нету. Уголь взяли в долг, сейчас надо будет оплачивать – я не знаю, что буду им говорить", – продолжает сыпать цифрами мальчик.

Ощущение усиливается, тяжелеет. Взрослый ребёнок – одно из самых нехороших жизненных противоречий. Мама предпочла детскую позицию – сыну ничего не оставалось, как занять её место.

"Обратился в паблик, народ скидывает. Есть добрые люди на земле. Может, соберём хотя бы половину за уголь", – надеется парнишка.

Добрые люди собрали не только на уголь. Жандос обратился и в филиал партии Amanat, и горакимат. Положенную по компетенции помощь оказали и те, и другие. На следующий день к ним выехали сотрудники местного исполнительного органа, а потом разместили на своей рабочей странице в соцсетях пост-воззвание к помощи.

"Кроме жилья, они просили помочь с углём и дровами, зимней одеждой. Откликнулся весь район", – отметил, в свою очередь, аким города Есиль Газиз Айтмухамбетов.

"Обратился везде, где можно"

Но главная задача, которую поставил перед властями четырнадцатилетний житель, – дом.

"Во-первых, тот, который мы снимаем, холодный и сырой. Дети из-за этого часто болеют. Когда печка горит – хорошо, а как уголь прогорит – комнаты сразу остывают, и становится сыро. Окна и двери продувают, в буран вообще страшно. Во-вторых, печь нужно ремонтировать. Например, той зимой в начале февраля мы угорели – я уже обращался в пожарную часть, просил установить датчик. Они установили, он упал. Обещали печника найти – как вышли, так, наверно, сразу и забыли. Воду приходится таскать – по морозу тяжело. Во дворе земля такая, что ничего не растёт", – скороговоркой перечисляет Жандос.

На фото дом, который снимает Жанодс с семьей.

И, наконец, самый веский аргумент – владелец объявил о намерении продать дом.

"18 августа он мне об этом сказал. Я ж не буду в последний день бегать по городу, искать квартиру. Вот и обратился заранее везде, где только можно. Аким города приезжал, им тоже спасибо. Акимат, объяснили, квартиры просто так не выдаёт, нужно на очередь встать. А там проблема – нас прописать никто не берётся. Хозяин боится, а родственников нет", – пояснил собеседник.

В городе Есиль в очереди на жильё сегодня состоят более 600 человек, а новые дома строятся, мягко говоря, медленно. Надо отметить, акимат пытался помочь – рассматривался вариант квартиры, хозяин просил за неё 500 тысяч тенге. Подвох в том, что на неё, как оказалось, нет документов. Другой вариант – переселиться в село Ушкарасу.

"Чтобы сохранить школу, они готовы принять семью, где есть три ученика. При этом выделяют жильё, топливо, обеспечивают работой. Я порекомендовал. Но они, после некоторых колебаний, отказались. Жандос пояснил, что не хочет рисковать здоровьем бабушки", – отметил аким города Есиль Газиз Мухитович. "Там нет аптеки, это большой минус для нас. И зимой нет выезда – тоже опасно. Вдруг бабушке станет плохо, куда я её?", – подтвердил мальчик.

Также власти предложили трудоустройство по программе "Жасыл ел" – после уроков. Но, скорее всего, на нём и без того немало обязанностей.

"Устаю быть главным"

Разговор оставляет осадок: подростку не интересны вопросы о развлечениях, общении со сверстниками или девочках.

"Им тоже, наверно, некомфортно со мной, ведь у меня никогда толком нет времени погулять. Уже и не предлагают почти. Отчим ведь тоже глухонемой, и я с малых лет был для родителей переводчиком. Мне было десять, когда я начал собирать разные документы, ходить по разным инстанциям, сдавать с детьми анализы. Даже когда жили с отчимом, управляться в сарай ходил я: он боялся, что задохнётся от ветра. Работал в кочегарке – то еду ему отнеси, то за углём. Видите ли, проспал, и печка потухла. В три ночи в кочегарку, а утром в школу", – с обидой вспоминает Жандос.

Кстати, мальчик, несмотря на бедственное положение семьи, занимается общественной, волонтёрской работой. Говорит, нравится помогать другим, создавать круговорот добра в природе.

Если физический труд – на пользу, то моральный груз ответственности ему явно не по плечу. Ребёнок не знает и не помнит другой роли, кроме главы семьи.

"За уроками малых слежу я. Хорошо, мама пишет с ними, а бабушка может почитать. Но контроль – за мной. Если что не так в школе – учителя звонят и пишут мне. Акимат, соцзащита и прочие госорганы тоже связываются со мной. Устаю быть главным… Иногда хочется пожаловаться и даже поплакать. Но нельзя. Или когда-нибудь потом", – ответил на откровенные вопросы мальчик.

Жандос признался: у него есть, три самые важные, мечты. Первая – чтобы у его семьи был свой дом. Её исполнил благотворительный фонд и народ Казахстана, а две другие, хочется верить, сделает реальностью он сам. Вторая – чтобы брату и сестре, пока они маленькие, не пришлось решать взрослые задачи.

Сейчас мальчик учится в девятом классе. После школы планирует поступить на железнодорожника, учиться будет заочно, ведь он нужен дома. А потом, когда малыши станут самостоятельными, он исполнит свою третью мечту – пойдёт работать проводником.

"Боюсь, что в последний момент чудо отменится"

На крик подростка о помощи отозвались в одном из благотворительных фондов, который помог со сбором средств. Всего за пару дней Жандосу собрали нужную сумму для покупки добротного, просторного дома в районном центре.

О счастливом событии, Жандос старается пока никому не рассказывать: опасается, что в последний момент сделка сорвётся. А ещё боится сглазить. Вспугнуть долгожданное счастье – иметь собственный дом. За него не нужно платить аренду. Переживать, что хозяин поднимет оплату.

Свой угол – это надёжно.

"Всё, что вы должны знать о нём – что он в свои 14 лет совершил самый мужской поступок. Он не просто сидел и смотрел, как его семья живёт в плохих условиях. Не дал ей остаться на улице. Он взял на себя ответственность, собрал всю мужественность и обратился к народу. И был услышан. А всё потому, что он создавал причину, а не мирился с происходящим", – написали на своей Instagram странице представители благотворительного фонда Asar-ume.

Фото: Инстаграм Asar-ume.

"Жандос, ты – настоящий мужчина", "Еркек", – написали в комментариях казахстанцы.

"Вы, герои, в первую очередь, стали результатом его действий. Ведь именно благодаря вашим средствам мы смогли реализовать мечту Жандоса", – подчеркивается в посте фонда.