Усилить ответственность за вандализм и порчу имущества потребовал депутат

На заседании Мажилиса депутат Сергей Пономарев поднял вопрос об ответственности за порчу имущества и вандализм в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Общество обеспокоено повальной порчей того, что нас окружает. Информация о бесчинствах в городах напоминает фронтовые сводки. Молодые люди ломают сотнями скамейки, крушат урны, расписывают нецензурщиной не только фасады зданий, но даже монументы. Под одобрительный хохот курочат объекты целыми компаниями. Почему у этих ребят нет ничего святого? Особым шиком считается вывернуть качели на детских площадках и сломать баскетбольные кольца на спортивных. Вандализм разрушает общественные ценности. На национальном курултае президент Касым-Жомарт Токаев остро обнажил эту проблему: "Только взгляните на Жумбактас в Бурабае, Кемпиртас в Баянауле, неповторимую красоту затмевают различные надписи. Зачем нужно разрушать лифты в жилых домах, детские площадки во дворах, остановки на улицах?! Все это свидетельствует о невоспитанности и бескультурье", - сказал депутат, зачитывая запрос на имя первого заместителя премьер-министра Романа Скляра.

По мнению депутата, после ужесточения ответственности за вандализм и порчу имущества результатов мало. О штрафах либо не знают, либо они никого не пугают, сказал Пономарев.

Решать проблему надо немедленно, на деле, считает депутат.

"Предлагаю правительству взять под особый контроль исполнение законодательства по сохранности историко-культурных объектов, законодательно расширить полномочия инспекторов центров исследования, реставрации и охраны культурного наследия. Усилить просветительскую работу против вандализма освещением в социальных сетях;

МВД совместно с акиматами установить 28 тысяч запланированных камер видеонаблюдения, в том числе на объектах исторического, культурного и природного наследия Казахстана.

Запретить металлоискатели для археологов-любителей, ввести лицензирование на этот вид деятельности, ужесточить ответственность за разрушение памятников историко-культурного наследия", - заявил он.