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  • Ушла из жизни Татьяна Костина — бывший главный редактор "Казправды"
inform.kz Сегодня, 11:20
722
Фото: inform.kz

Ушла из жизни Татьяна Костина — бывший главный редактор "Казправды"

Ушла из жизни известный казахстанский журналист Татьяна Костина, ей было 67 лет. Информацию BaigeNews.kz подтвердили сотрудники "Казахстанской правды".

Татьяна Васильевна Костина работала главным редактором газеты "Казахстанская правда" с 2003 по 2017 годы. Татьяна Костина — кавалер ордена "Курмет", медали "За труд и доблесть", медали "Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін", лауреат премии "Нұр Сұңқар".

Редакция BaigeNews.kz выражает искренние соболезнования родным и близким покойной.

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#журналист
Сегодня, 11:20
722
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