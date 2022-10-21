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Ущерб от лесных пожаров в ВКО превысил миллиард тенге
Финансирования запланированных лесовосстановительных мероприятий на территории государственного лесного фонда будет осуществляться за счёт местного и республиканского бюджета. Работы начнутся со следующего года.
В управлении природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО рассказали подробности возгорания, передает BaigeNews.kz.
В сентябре на территории лесного фонда области были зарегистрированы пять крупных лесных пожаров, площадь каждого из которых превышала 25 гектаров.
Пожар на территории Быковского лесничества коммунального государственногоучреждения "Зыряновское лесное хозяйство" был обнаружен 2 сентября и ликвидирован 3 октября. Причина возникновения пожара — переход огня (сельхозпала) с земель Ново-Поляковского сельского округа Катон-Карагайского района. Общая площадь земель лесного фонда пройденных огнём составила 4435,4 га. Ущерб от лесного пожара составил 765 750 536 тенге.
Пожар на территории Ново-Берёзовского лесничества КГУ "Большенарымское лесное хозяйство" был обнаружен 6 сентября и ликвидирован 19 октября. Причина возникновения пожара выясняется. Общая площадь земель лесного фонда пройденных огнём составила 3852 га. Ущерб от лесного пожара составил 21 129 603,6 тенге.
Пожар на территории Маркакольского лесничества КГУ "Маркакольское лесное хозяйство" был обнаружен 5 сентября и ликвидирован 16 сентября. Причина возникновения пожара переход огня с земель Тоскайнского с/о Курчумского района. Общая площадь земель лесного фонда пройденных огнём составила 1940 га. Ущерб от лесного пожара составил 156 071 210 тенге.
Пожар на территории Чердоякского лесничества КГУ "Курчумское лесное хозяйство" был обнаружен 7 сентября и ликвидирован 13 сентября. Причина возникновения пожара — переход огня с земель Куйганского с/о Курчумского района. Общая площадь земель лесного фонда пройденных огнём составила 224,7 га. Ущерб от лесного пожара составил 3 341 590 тенге.
Пожар на территории Шынгыстайского лесничества РГУ "Катон-Карагайский Государственный Национальный природный парк" был обнаружен 8 сентября и ликвидирован 27 сентября. Причина возникновения пожара переход огня с территории пожара в КГУ "Маркакольское лесное хозяйство". Общая площадь земель лесного фонда пройденных огнём составила 1570,10 га. Ущерб от лесного пожара составил 117 207 748 тенге.
"По факту произошедших пожаров была создана комиссия и проведено служебное расследование, в состав комиссии были включены представители Комитета лесного хозяйства и животного мира министерства экологии, геологии и природных ресурсов, департамента по чрезвычайным ситуациям, РКГП "Казахское лесоустроительное предприятие", управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО и других учреждений. По результатам проведённого расследования было установлено, что основной причиной произошедших крупных лесных пожаров стал переход огня от сельхозпалов на территории земель сельских округов районных акиматов", — рассказали в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО.
Причинами, вызвавшими распространение огня на большие площади были прежде всего сложившиеся неблагоприятные погодные условия с момента возникновения и действия лесных пожаров, а именно сухая жаркая осень (температура воздуха прогревалась свыше +25о С), наличие резкого порывистого ветра (свыше 10 м/с.). Кроме того, основные очаги распространения огня находились в труднодоступной высокогорной местности.
Финансирование запланированных лесовосстановительных мероприятий на территории государственного лесного фонда будет осуществляться за счёт местного (областного) и республиканского бюджета. Проведение данных мероприятий запланировано со следующего года.
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