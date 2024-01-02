  • 3 Января, 00:11
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Семилетнего ребёнка сбил автомобиль в Аркалыке

Вчера, 23:00
АВТОР
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@arkalyk.news Вчера, 23:00
Вчера, 23:00
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Фото: @arkalyk.news

Водитель Mercedes-Benz совершил наезд на семилетнего мальчика в Аркалыке, который переходил дорогу в неположенном месте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на alau.kz.

Инцидент произошел 1 января около 20:40 часов в городе Аркалык по ул. Аулбекова.

По информации пресс-службы ДП Костанайской области, мальчик переходил дорогу в неустановленном месте и упал перед автомобилем. Ребенок получил травму в виде ушиба тазобедренного сустава.

Родители от претензий к водителю отказались.

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