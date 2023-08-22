Уникальные казахстанские беспилотники протестировали в Петропавловске

Четыре беспилотных аппарата сегодня запустили в небо над Петропавловском, чтобы продемонстрировать их возможности и потенциал. Это уникальный проект не только для республики, но и всей Центральной Азии. Беспилотники могут применяться в различных сферах жизни, от сельского хозяйства до военной авиации, передает карреспондент BaigeNews.kz.

Заводчане провели демонстрационное испытание дронов, собранных в рамках совместного проекта казахстанских и китайских конструкторов. Сейчас их четыре вида, но в перспективе на базе петропавловского завода тяжелого машиностроения планируют запустить производство 27 видов беспилотных аппаратов.

Опытные образцы отличаются по весу, габаритам, звукам и возможностям. Аппараты имеют возможность набирать высоту до семи километров и лететь со скоростью сто километров в час. Мощности встроенной батареи хватит на 3,5 часа работы. Максимальная дальность действия дронов - 50 километров. Такие машины можно будет применять как в военной, так и в гражданской сфере.

Один из представленных БПЛА подходит для аэропатрулирования республиканской границы и может помогать в тушении пожара. Все, потому что он способен работать даже при температуре в минус 50 градусов и сделан из полимерного композитного материала, пластика и титана.

"Это 4 типа беспилотных летательных аппаратов, определяющие разными задачами и тактико-техническими характеристиками. БПЛА обладают высокой точностью при фотографировании карты местности. Их можно использовать для спасения людей на воде и в лесостепной местности. Управляемый на расстоянии беспилотник можно использовать при тушении пожара в лесу, при тушении пожара в высотных зданиях города. Передавать карту в 3D формате. Такие уникальные БПЛА в Казахстане будут производиться впервые. Сейчас в живую демонстрируем возможности беспилотников путем инициации проникновения на закрытый объект диверсанта. Задача БПЛА в его поиске и передаче его координат службе безопасности. После чего он будет задержан и по нему будут приниматься соответствующие меры", - рассказал заместитель генерального директора АО "ПЗТМ" Тимур Нукерей.

Материалы для сборки дронов привезены из Китая. 70 процентов локализации сейчас возложена на китайскую сторону.

"Планируем локализовать производство 50 на 50 с нашими партнёрами. То есть какие-то элементы мы будем уже непосредственно производить у себя на базе нашего петропавловского завода тяжёлого машиностроения. Обучение и передача технологии будет производиться нашими сотрудниками в Китайской Народной Республике", - уточнил спикер.

По его словам, заводчане - единственные на среднеазиатской территории, кто может производить беспилотные летательные аппараты такого формата. Производство начнётся после поступления заказа. То, что представлено сегодня - опытная конструкторская работа.

"Пока мы работаем на наш рынок. О стоимости беспилотников сейчас сказать не могу. Вопрос ещё решается. 60-дневное обучение наших сотрудников будет производиться в Китае. Первая партия коллег отправится туда уже в конце сентября", - уточнил Тимур Нукерей.

Сборка одного такого беспилотного летательного аппарата занимает от одного до трёх месяцев. Ускорить производство будет возможно, когда китайские партнеры передадут оборудование.

"Производство беспилотных летательных аппаратов активно развивается не только в Китае, но и в других странах мира. Конечно, мы сделали большие шаги в развитии этой отрасли. Сотрудничество Китая и Казахстана в области беспилотных технологий и производства дронов может дать благоприятные последствия. К примеру, создание собственных сильных брендов БПЛАФ", - ответил генеральный директор китайской компании Цзян Шань.

Фото: Анна Мирская.