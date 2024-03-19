Умер телекомментатор Василий Уткин

Скончался известный российский телекомментатор и спортивный журналист Василий Уткин. Ему было 52 года, передаёт BaigeNews.kz.

Информацию подтвердили в пресс-службе футбольного клуба "Эгриси", владельцем которого был Уткин.

"Нам очень больно писать этот пост. Но это правда. Василий больше не с нами", - сказано в сообщении пресс-службы клуба.

Уткин родился 6 марта 1972 года в Балашихе Московской области. Получил известность в середине 1990-х годов как футбольный комментатор НТВ и спортивный журналист. Лауреат премии "ТЭФИ" в номинации "Лучший спортивный комментатор" в 2004 и 2005 годах.