Умер телекомментатор Василий Уткин
Сегодня, 21:17
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Сегодня, 21:17Сегодня, 21:17
232Фото: vk.com
Скончался известный российский телекомментатор и спортивный журналист Василий Уткин. Ему было 52 года, передаёт BaigeNews.kz.
Информацию подтвердили в пресс-службе футбольного клуба "Эгриси", владельцем которого был Уткин.
"Нам очень больно писать этот пост. Но это правда. Василий больше не с нами", - сказано в сообщении пресс-службы клуба.
Уткин родился 6 марта 1972 года в Балашихе Московской области. Получил известность в середине 1990-х годов как футбольный комментатор НТВ и спортивный журналист. Лауреат премии "ТЭФИ" в номинации "Лучший спортивный комментатор" в 2004 и 2005 годах.
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