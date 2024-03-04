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Украли более 100 мешков риса: преступников задержали в Кызылорде

Сегодня, 10:15
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 10:15
Сегодня, 10:15
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Фото: polisia.kz

Преступная группа, похитившая более 100 мешков с рисом, задержана в Кызылорде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Подозреваемые похитили более 2 тонн риса со склада ТОО “Лидер”, причинив ущерб на сумму 1,2 млн тенге.

В результате оперативных действий сотрудников полиции все четверо 18-летних подозреваемых задержаны и водворены в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование.

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