Уголовное дело заведено по факту пожара на шахте "Казахстанская"

Уголовное дело зарегистрировано по факту пожара на шахте "Казахстанская", принадлежащей АО "АрселорМиттал Темиртау", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции Карагандинской области.

"По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 277 части 3 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". На месте происшествия находится руководство департамента полиции Карагандинской области. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия", — сообщается в пресс-релизе.

Пожар на шахте "Казахстанская" угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" произошёл утром 17 августа. Всего в шахте находились 227 человек, из них 222 подняли на поверхность земли, найдено тело одного погибшего. Ведутся поиски ещё четырёх человек. 13 эвакуированным понадобилась медицинская помощь.