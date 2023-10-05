Ударившая школьника головой о доску учитель уволена в Акмолинской области

Учитель истории несколько раз ударила школьника головой о доску в селе Жибек Жолы в Акмолинской области. Начато досудебное расследование, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Видео инцидента появилось в соцсетях. Сообщается, что педагога разозлило неуважение к ней.

В пресс-службе департамента полиции Акмолинской области по факту произошедшего начато досудебное расследование по части 2 стати 140 УК РК - "Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником учебного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним".

"В рамках досудебного расследования назначены экспертизы", - отметили в ведомстве.

В Управлении образования региона также прокомментировали произошедшее.

"5 октября поступок учителя истории школы рассмотрен на Совете по педагогической этике, который рекомендовал директору школы освободить учителя от занимаемой должности за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы", - заявили в управлении.

Учитель истории уволена на основании Трудового кодекса РК. Директор школы привлечена к дисциплинарной ответственности за недостаточный контроль по соблюдению педагогом школы норм педагогической этики.