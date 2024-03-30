Учёные из Алматы приедут в Мангистау для выяснения причин массовой гибели тюленей

О результатах мониторинга побережья Каспийского моря сообщил исполняющий обязанности руководителя управления рыбной инспекции по Мангистауской области Андрей Руцкий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

По словам Андрея Руцкого, сбором туш мёртвых тюленей для дальнейшей утилизации на полигон занимается Тупкараганский районный акимат.

Специалисты уже осмотрели береговую полосу на Каражанбасе, Каламкасе - погибших эндемиков обнаружено не было.

Для установления причин мора тюленей сегодня, 30 марта, в регион прилетят ученые алматинского института гидробиологии и экологии. Они будут проводить отбор проб.

Напомним, количество найденных погибших тюленей в Мангистауской области достигло 62 туш.