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Участок проспекта Туран в Астане перекроют из-за ремонта
В Астане из-за ремонта перекроют движение на проспекте Туран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата города.
А с 21:00 часов 22 июня до 12:00 часов 23 июня будет полностью перекрыто движение на пересечении проспекта Туран и улицы Сарайшык.
Помимо ремонтных работ на проспекте Туран, в целях обеспечения безопасности дорожного движения в рамках проекта "Строительство улицы Е464 на участке от улицы Е466 до улицы Е321 и улицы Е466 на участке от улицы Е321 до проспекта Тауелсиздик" планируется провести работы по обустройству дорожного основания на пересечении улиц Е321 и Е466.
"В этой связи с 21 июня по 22 июля текущего года будет полностью перекрыто движение по улице Е321 на пересечении с улицей Е 466. Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города", - говорится в сообщении.
Напомним, что до 29 июня частично перекрыто движение на участке улицы Егемен Казахстан от улицы Кенесары до проспекта Абая.
Отметим, что в нынешнем году в Астане приступили к повсеместному ремонту автомобильных дорог. Уже отремонтированы участок Коргальжинского шоссе от проспекта Туран до Кабанбай Батыра, участок Кабанбай батыра от Коргальжинского шоссе до Сарайшык. Сейчас ремонтируется также проспект Победы и ряд других улиц столицы.
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