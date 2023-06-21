Участок проспекта Туран в Астане перекроют из-за ремонта

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В Астане из-за ремонта перекроют движение на проспекте Туран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата города.

Из-за среднего ремонта движение полностью перекроют с 21:00 часов 21 июня до 12:00 часов 22 июня текущего года на пересечении проспекта Туран и Кургальжинского шоссе.

А с 21:00 часов 22 июня до 12:00 часов 23 июня будет полностью перекрыто движение на пересечении проспекта Туран и улицы Сарайшык.

Помимо ремонтных работ на проспекте Туран, в целях обеспечения безопасности дорожного движения в рамках проекта "Строительство улицы Е464 на участке от улицы Е466 до улицы Е321 и улицы Е466 на участке от улицы Е321 до проспекта Тауелсиздик" планируется провести работы по обустройству дорожного основания на пересечении улиц Е321 и Е466.

"В этой связи с 21 июня по 22 июля текущего года будет полностью перекрыто движение по улице Е321 на пересечении с улицей Е 466. Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города", - говорится в сообщении.

Также с 21 по 26 июня будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке по улице Ш.Валиханова от улицы Кенесары до улицы А.Иманова.

Напомним, что до 29 июня частично перекрыто движение на участке улицы Егемен Казахстан от улицы Кенесары до проспекта Абая.

Отметим, что в нынешнем году в Астане приступили к повсеместному ремонту автомобильных дорог. Уже отремонтированы участок Коргальжинского шоссе от проспекта Туран до Кабанбай Батыра, участок Кабанбай батыра от Коргальжинского шоссе до Сарайшык. Сейчас ремонтируется также проспект Победы и ряд других улиц столицы.