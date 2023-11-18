Участковый вытащил из озера тонущую 84-летнюю жительницу Костанайской области

Полицейский, рискуя жизнью, вытащил из ледяной воды 84-летнюю пожилую женщину. Однако врачи не смогли её спасти, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщил Telegram-канал МВД РК, в полицию Аулиекольского района Костанайской области поступил звонок от жителя поселка Аманкарагай. Звонивший рассказал, что со стороны озера слышны крики о помощи.

"Сообщение было немедленно передано участковому инспектору полиции Габиту Байжанову, который прибыл на озеро. На улице был ветер и он действительно услышал еле слышный голос, который просил о помощи. Пробежав вдоль берега, полицейский понял, что звук идет с середины озера. Он кинулся в воду в форменной одежде. Байжанов вытащил женщину на берег, ему помогли односельчане, которые оказались рядом. Вместе они донесли бабушку домой, вызвали скорую. Медики доставили ее в больницу. Как оказалась бабушка на озере выясняется. Позже медики сообщили, что, к сожалению, женщина скончалась в больнице", — рассказали в полиции.

Полицейский и односельчане, которые вытащили ее из воды, до последнего надеялись, что все закончится благополучно.