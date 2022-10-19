Убивали и продавали: за отстрел сайгаков задержаны жители Кызылординской области

Фото: Polisia.kz

В Кызылординской области задержаны трое жителей региона за незаконный отстрел сайгаков, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой Polisia.kz.

Они не только убили краснокнижных животных, но и продавали их рога и мясо.

В ходе проверки по месту жительства подозреваемых в качестве вещественных доказательств изъяты 53 туши сайгаков, 12 рогов, незарегистрированное охотничье ружье 12 калибра, ножи и два джипа.

Полиция ведёт досудебное расследование по пункту 2 части 3 статьи 339 УК РК (Незаконное приобретение, перевозка, сбыт редких и находящихся под угрозой исчезновения, а также запрещенных к использованию животных, их частями и дериватами группой лиц по предварительному сговору, с причинением особо крупного ущерба).

Вся троица подозреваемых водворена в изолятор временного содержания. Назначены необходимые экспертизы.