У тенге есть основания для укрепления - аналитик

Фото: BaigeNews.kz/ Артём Чурсинов

Курс казахстанского тенге корректируется в парах с долларом США и евровалютой на KASE и возвращается в равновесие. Какие ещё основания для укрепления национальной валюты увидела аналитик Alpari Анна Бодрова, читайте в материале BaigeNews.kz.

Торги в четверг для доллара закрылись на уровне 444,7 тенге.

"Сырьевая опора проявляется все больше. Нефть растёт до 83,55 доллара за баррель Brent. Чем выше цены на нефть, тем шире поступления в бюджет и больше доходов государства. Это, в свою очередь, позитивно и для тенге. Отношение к риску на мировых рынках капитала смотрится благоприятным", - отметила эксперт.

По её словам, ожидания относительно колебаний курсов иностранных валют на сегодня смотрятся так: доллар США сохранит позиции в границах 443-445 тенге, евро - 490-500 тенге, рубль - 4,85-5,00 тенге, юань - 62-64 тенге.