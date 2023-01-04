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У пары инвалидов-колясочников из Актау родился мальчик
Руслан и Жазира Гайбатовы получили подарок к Новому году – рождение первенца. Мальчика назвали Муслим. Поздравить новоиспеченных родителей приехал глава Мангистауской области Нурлан Ногаев и его заместитель Нурдаулет Килыбай, передаёт BaigeNews со ссылкой на Lada.kz.
В Актау у пары, прикованных к инвалидным коляскам супругов, родился ребенок. Счастливое событие произошло 28 декабря 2022 года. Мальчика, родившегося весом почти в три килограмма, назвали Муслим.
Руслан Гайбатов, отец ребенка, рассказал, что волнение во время беременности его супруги резко сменилось на счастье и радость в канун Нового года.
"Мы были очень рады, когда узнали о беременности. Конечно же, во время периода волновались с супругой сильно. Но она у меня сильная женщина", - сказал Руслан.
Мужчина отметил, что со своей супругой он знаком давно: они оба родом из одного города – Жанаозена. У Жазиры Гайбатовой те же проблемы со здоровьем, что и у ее мужа – травма позвоночника.
"Огромная благодарность медицинским работникам, кто помогал нам, кто был причастен к родам. Хотелось бы отметить и Нурдаулета Килыбая. Дело в том, что мы знакомы давно в 2020 году он помогал мне сватать будущую жену", - поделился счастливый отец.
Руслан также отметил, что визит главы региона Нурлана Ногаева был для него сюрпризом.
"Нурлан Аскарович оказался очень простым человеком, сильно любящим детей. Мы не ожидали его приезда. Поздравил нас, разделил нашу радость. Я счастлив, что наше событие удалось разделить с неравнодушными людьми! Надеюсь, скоро появится еще один ребенок", - улыбнулся Руслан.
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