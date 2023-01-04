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Лента новостей

Lada.kz Сегодня, 06:03
176
Сегодня, 06:03
176
Фото: Lada.kz

У пары инвалидов-колясочников из Актау родился мальчик

Руслан и Жазира Гайбатовы получили подарок к Новому году – рождение первенца. Мальчика назвали Муслим. Поздравить новоиспеченных родителей приехал глава Мангистауской области Нурлан Ногаев и его заместитель Нурдаулет Килыбай,  передаёт BaigeNews со ссылкой на Lada.kz.

В Актау у пары, прикованных к инвалидным коляскам супругов, родился ребенок. Счастливое событие произошло 28 декабря 2022 года. Мальчика, родившегося весом почти в три килограмма, назвали Муслим.

Руслан Гайбатов, отец ребенка, рассказал, что волнение во время беременности его супруги резко сменилось на счастье и радость в канун Нового года.

"Мы были очень рады, когда узнали о беременности. Конечно же, во время периода волновались с супругой сильно. Но она у меня сильная женщина", - сказал Руслан.

Мужчина отметил, что со своей супругой он знаком давно: они оба родом из одного города – Жанаозена. У Жазиры Гайбатовой те же проблемы со здоровьем, что и у ее мужа – травма позвоночника.

"Огромная благодарность медицинским работникам, кто помогал нам, кто был причастен к родам. Хотелось бы отметить и Нурдаулета Килыбая. Дело в том, что мы знакомы давно в 2020 году он помогал мне сватать будущую жену", - поделился счастливый отец.

Руслан также отметил, что визит главы региона Нурлана Ногаева был для него сюрпризом.

У пары инвалидов-колясочников из Актау родился мальчик


"Нурлан Аскарович оказался очень простым человеком, сильно любящим детей. Мы не ожидали его приезда. Поздравил нас, разделил нашу радость. Я счастлив, что наше событие удалось разделить с неравнодушными людьми! Надеюсь, скоро появится еще один ребенок", - улыбнулся Руслан.

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#Актау #роддом #инвалидность
BaigeNews.kz
Сегодня, 06:03
176
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