Тюрьмы и кабинеты следователей теперь будут под постоянным видеонаблюдением - Генпрокуратура

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В Казахстане приняли правила обязательного видеонаблюдения в пенитенциарных учреждениях и служебных помещениях полиции, а также во всех оперативно-следственных подразделениях правоохранительных органов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры.

Как уточнили в надзорном органе, системы видеонаблюдения также будут охватывать маршруты следования посетителей и режимные кабинеты, за исключением мест личной гигиены.

"Сформирован перечень лиц имеющих право, в том числе удалённо просматривать видеозаписи в режиме реального времени и принимать оперативные меры по пресечению нарушений. Эти меры соответствуют ратифицированным Казахстаном международным актам против пыток и направлены на предотвращение недозволенных методов следствия", - говорится в сообщении.

Видеозаписи могут использоваться в качестве доказательств адвокатами, потерпевшими, подозреваемыми, обвиняемыми, судом и другими органами.

Предусмотрена прямая ответственность руководителей органов за обеспечение исправного состояния, материально-технического обеспечения эксплуатации систем видеонаблюдения и сохранность видеоархива.