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Тюрьма, фронт и Берлин: история ветерана Великой Отечественной из Павлодара
В Павлодарской области 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне будут отмечать всего лишь 12 ветеранов. Каждый из них проявил стойкость и отвагу в боях "за свободу и независимость Родины". Сегодня они в буквальном смысле живые легенды. К сожалению, не каждый в состоянии рассказать о событиях 1941-1945 годов. Многие с трудом передвигаются по дому, не разговаривают и без помощи родных и соцработников не могут справиться. Однако есть и те, кто живет один и помнит в деталях, как оказался на фронте, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.
Николай Григорьевич Поддубный, ветеран Великой Отечественной войны, живет в Павлодаре. Причем один, дети в других городах. За фронтовиком присматривает социальный работник, но в целом он вполне справляется со многим самостоятельно. Крепким духом и здоровьем, отчасти, его сделали те самые события, в которые его забросила жизнь.
Николай Григорьевич родился в 1924-ом, а когда началась война ему было всего лишь 16 лет. У юноши не было выбора. Пришлось мечты о ближайшем будущем оставить, и встать у станка точить снаряды. Было это в Новосибирске.
"Там были военные станки, и мы точить начали снаряды. Каждый снаряд весил по 60-80 килограммов. Когда я его поднимал, было непонятно, кто кого тащит, то ли я снаряд, то ли он меня. Норма была в мирное время 50 штук, а в войну 100 штук. Вот так я внезапно стал молодым советским рабочим классом. В тот период Сталин издал указ, по которому за опоздание на работу могли дать 6 лет лишения свободы. Я жил от этого комбината 12 километрах. И вот 12 километров туда, 12 оттуда и 12 часов у станка. Это не каждая лошадь выдержит. А потом в феврале месяце буря сильная была. Засыпало нашу деревню, снег лежал доверху телеграфных столбов и макушек деревьев. Через такие сугробы надо было добираться на работу. Не было ни дорог, ни трамваев. Дорожка протоптана с нашего поселка, ходили туда работать. В один из этих дней, когда была сильная пурга, мать не отпустила меня на работу. Много людей просто замерзало. В городе котельные специально гудели, чтобы на этот звук, из деревни люди могли идти и не заблудиться. Но добирались не все, погибали. Таких называли "подснежники". В общем, на опоздавших составляли акты и потом приезжала милиция. Меня летом вызвали. Там сидели очень сытые солдаты. После привели на стадион морского и речного базирования. Открыли ворота, а там когда я глянул, были один бугорки. На кладбище кресты, а там крестов не было пока, только бугорки. Весь огромный стадион был в этих ямах. В этих ямах сидели люди, узники. Те же самые, которые опаздывали", - вспоминает ветеран.
Оказавшись в необычной колонии, Николай Григорьевич решил сбежать. Говорит, сделал это вместе еще с несколькими узниками. Причем, труда это не составило, охрана была пьяной и не в первый раз, а потому бдительностью не отличалась. После побега юноша сначала пришел домой, а после отправился в районный военкомат. Там рассказал о "бугорках" и организаторов впоследствии арестовали. А Николай Поддубный записался добровольцем на фронт. Но сразу на войну не попал.
В начале 1943 года, когда парню было 18 лет, его призвали в армию, на этот раз по повестке. Сначала отправили в Омскую танковую школу. Николай Григорьевич признается, особого обучения там не было, больше он узнал будучи школьником, когда им рассказывали про то, как пользоваться винтовкой, пулеметом, гранатами. Эти знания и пригодились на войне.
Когда обучение закончилось, Поддубного отправили в запасной полк на Северо-Западный фронт, в 38-ю армию, которая на тот момент была между Москвой и Ленинградом. Затем повернули на первый Украинский фронт. В военные годы парень прошел немало городов, вместе сослуживцами освобождал разные населенные пункты. В его памяти навсегда остался день, когда объявили победу и то, какой была столица Германии в те дни.
"В Берлин я не мог попасть, потому что среди солнечного дня прожекторы не могли пробить эту черноту и пыль. С неба самолеты били, кидали бомбы, с земли артиллерия, "Катюши". Пыль была такая, что не проглядеть. Они Москву хотели взять, но не получилось. А мы Берлин взяли. На тот момент связным я был. Приезжаю в штаб, было 2 часа ночи. Мне попались наши ребята связисты. Они мне и говорят, что всё, война кончилась. Под балконом стоял часовой на втором этаже. Спали офицеры, а часовой значит вышел оттуда и давай стрелять. Раз стрельнул, два стрельнул, они просыпаются, а Мусиенко был партийный организатор, украинец. Вышел он на балкон и кричит матом, что ему не дали спать. Я ему говорю: "Товарищ Мусиенко, война кончилась". Я вот такую весточку принес. А потом с города Баутцен мы пошли на Берлин, потому что хотелось на него посмотреть. Берлин не так далеко, поехали туда, но попасть в город невозможно было", - говорит Николай Поддубный.
Всего в Павлодаре в живых остались 7 ветеранов Великой Отечественной войны их средний возраст 96 лет, есть и долгожители, которые намерены в ближайшем будущем отметить 100-летие. Также по одному фронтовику проживает в Экибастузе, Аксу, Баянаульском, Иртышском, Павлодарском районах.
Внимание к ветеранам в Павлодарской области особое. Для каждого предусмотрен социальный работник, жильем обеспечены все, причем и в каждой сделали ремонт. Хотя пенсионеры многого и не просят. Привыкли жить скромно. Многие из них, к слову, под присмотром родных. Есть и те, за кем приглядывают соседи.
Напомним, к 9 мая в Павлодарской области ветераны получат по 2 миллионов тенге от государства. Выплата единовременная.
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