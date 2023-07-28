Тысяча снимков в сутки: единственный в Астане детский травмпункт не справляется с нагрузкой

Фото: Гульнара Джусупова

Врачи травматологи из второй детской горбольницы Астаны рассказывают о самых сложных моментах из своей практики. Здесь находится единственный на весь город травмпункт, куда круглосуточно привозят детей не только из 5 районов столицы, но зачастую и из Акмолинской, а порой и из Павлодарской области. За сутки медики оказывают экстренную помощь порядка 300 маленьким пациентам. На износ работает не только персонал, не выдерживает даже оборудование. А нагрузка на травмпункт продолжает расти в геометрической прогрессией. В социальных сетях появляются жалобы родителей на то что в отделении не всегда успевают оперативно помочь всем поступающим. На одном из вечерних дежурств врачей травмпункта побывал корреспондент BaigeNews.kz.

Вторая детская городская больница находится на окраине правого берега столицы. Звук сирен в этом районе раздаётся практически каждый час. Кареты скорой помощи круглосуточно привозят сюда маленьких и юных пациентов с самыми разными травмами. Это могут быть переломы после падений, ушибы, рваные раны.

Восьмилетний Бауржан качался во дворе на качелях-балансире. Неудачное падение – закрытый перелом запястья со смещением. Травматолог Олжас Жунусов изучает рентгеновские снимки. Если кость при вправлении встанет на место, мальчику придётся месяц ходить в гипсе. Если нет, его ждёт операция, где кость придётся фиксировать металлическими штифтами. Пациент мужественно перенёс боль, руку фиксируют гипсом. Повторный снимок, и врач объясняет маме: как только спадёт отёк, нужен ещё один снимок, а ребёнку придётся походить несколько недель в гипсе.

Переломы – самая частая причина обращений в детскую травматологию. 11-летний Бакытбек с разбега ударился ногой об угол дивана. Пока не срастётся кость, стопа будет в гипсе.

Ещё один поступивший пациент - девочка подросток. Она упала с велоскутера, врачи регистрируют у неё ушиб локтя. А годовалую Айлин привезли сюда уже во второй раз. И снова вывих плеча. Как и в первый раз, её уронила трехлетняя сестра. Мама была в это время на кухне и не доглядела.

У рентген-кабинета очередь. Аппарат работает без перерыва. Особенно в часы пик – после шесть часов вечера. Перегруженность, пожалуй, главная проблема единственного столичного детского травмпункта. Врач Олжас Жунусов рассказывает, что нагрузку они ощущают в буквальном смысле. В среднем, говорит он, один травмпункт должен быть рассчитан на сто тысяч человек. В столице детей до 18 лет – около 400 тысяч.

"В городе только для детей должно быть 3-4 травмпункта. Получается, у нас нагрузка в 4 раза больше - на персонал, на оборудование. В первую очередь, на рентген. Нагрузка не спадает, в сутки обращаемость - 250 человек, бывает 300. Сейчас более или менее спад идёт, так как дети разъехались на каникулы. В сентябре мы снова будем принимать до 400 детей. А рентген делается, как минимум, в двух проекциях. И это я говорю только про тех детей, которые поступили к нам в травмпункт. Но ведь есть ещё хирургическое приемное отделение, есть и пациенты ортопедии. Точную цифру не могу назвать, но, как минимум, тысяча снимков делается. Два аппарата работает, но никакой аппарат не рассчитан на такую нагрузку. У одного сейчас прицел не работает", - рассказывает травматолог-ортопед Олжас Жунусов.

Если в прошлом году в травмпункт обратились 86 тысяч детей, то только с начала этого года - почти 50 тысяч. Вместе с увеличением населения растёт и травматизм. Причем зачастую это происходит из-за занятости родителей, считают врачи. Почти каждый день сюда привозят малышей, выпавших из окон квартир. Именно такие случаи надолго запоминают медики – даже годами работая в самом "горячем" цеху, привыкнуть к страданиям ребёнка невозможно, признаются они.

"Запоминаются тяжёлые случаи, потому что сердцу больно, когда видишь ребёнка, который уходит на твоих глазах, и ты ему ничем не можешь помочь. Тяжело. Были случаи падения, когда ребёнок в терминальном состоянии, мы его час реанимировали, но он не подал признаков жизни. В таких случаях морально сложно, тем более, когда еще ребенок маленький. Обычно падают совсем маленькие крохи до 5 лет", - делится Олжас Жунусов.

Не выгореть и не сломаться, признаётся он, ему помогает любовь к профессии. На обучение у него ушло 10 лет. А в этой сфере Олжас работает уже 7 лет.

"Если бы только за высокой зарплатой гнался, я бы ушёл давно. И все мои коллеги, которые работают здесь, любят своё дело. Многие работают в нескольких местах, чтобы зарабатывать, а отработав в одном месте, идут на другое, и так каждый день", - говорит Олжас Жунусов.

С ним соглашается его коллега, травматолог Мухтар Акмурзаев. Врач рассказывает, искать подход и успокаивать приходится не только маленьких испуганных пациентов, но и их родителей. Часто взвинченные взрослые говорят на повышенных тонах, ругаются из-за очередей. А ведь родители – первые помощники врача, которому нужно войти в доверие ребёнка и нейтрализовать его страх.

"Каждый ребенок индивидуален. И нам нужно найти подход к нему, подход к родителям. В первую очередь, нужно успокоить, унять плач, потом отвлечь от боли, от манипуляций врача. Это очень непросто, поверьте. Разные бывают случаи, от занозы в пальце до тяжелых травм в ДТП", - поясняет врач.

По словам Мухтара Акмурзаева, ранее был спад случаев травматизма. Но сейчас снова стало больше обращений. И пока их количество не снижается.

"Много детей перебегают дорогу в неположенном месте, попадают с множественными травмами, по красной стрелке их направляют в реанимацию. Тут к работе приступают нейрохирурги, только потом, после стабилизации состояния, можно лечить переломы и вывихи. Тяжело, когда привозят выпавших из окна, там разрывы внутренних органов, и, даже спасая жизни, мы понимаем, что ребенок остаётся инвалидом. Сложно при разрывах сухожилий, нервов. После операции предстоит сложная реабилитация, восстановление двигательных функций", - рассказал врач.

К слову, буквально неподалёку от детской больницы два года назад по заказу акимата здесь возвели целый новый жилой микрорайон. Однако построив сразу несколько многоэтажек, не позаботились о строительстве школы и больницы. Из-за чего дети вынуждены ездить в другие районы города. В шаговой доступности школ по соседству просто нет.

Проблема нехватки социальных учреждений в главном городе страны только нарастает. Не откладывать и вопрос строительства, как минимум, ещё одного в городе травмпункта просят медики. Говорят, ситуация уже критичная. А с учётом постоянного роста населения Астаны, врачи просто физически могут не успеть оказать необходимую помощь ребенку.

Фото: Гульнара Джусупова.