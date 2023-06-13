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  • Турция и Узбекистан выразили готовность помочь в тушении пожара в области Абай
azh.kz Сегодня, 17:25
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Сегодня, 17:25
261
Фото: azh.kz

Турция и Узбекистан выразили готовность помочь в тушении пожара в области Абай

Две страны выразили готовность помочь Казахстану с тушением лесного пожара в области Абай, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел. 

"Президент и наш министр говорили по телефону с коллегами из Турции и Узбекистана. Главы этих государств выразили желание помочь Казахстану. Предложение было неофициальным, мы пока справляемся самостоятельно", - пояснил официальный представитель Айбек Смадияров.

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Журналист
Сегодня, 17:25
261
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