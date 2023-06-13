Турция и Узбекистан выразили готовность помочь в тушении пожара в области Абай

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Две страны выразили готовность помочь Казахстану с тушением лесного пожара в области Абай, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел.