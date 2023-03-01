Туристский взнос в Казахстане сделают фиксированным

Изменить процентную ставку туристского взноса для иностранцев Bed Tax на фиксированную договорились Национальная палата предпринимателей "Атамекен" и Минкультуры и спорта страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт НПП. Фиксированная ставка в размере 0,5 МРП будет действовать для Астаны, Алматы и Шымкента и 0,2 МРП для остальных регионов.

Вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев отметил, что при введении нормы у бизнеса возникла масса вопросов, благодаря НПП, центру развития городского туризма и Казахстанской туристской ассоциации был оперативно мобилизован рынок, с которым проведены обсуждения и собраны все предложения.

"Были приняты несколько глобальных решений, вместо процентной ставки будет применена фиксированная ставка. Есть ряд предложений по изменению в отраслевой закон. На данный момент у нас стоит задача оперативно внести изменения в правила совместно с НПП, для удобства гостей и чтобы у отельеров в операционном плане не возникали трудности", - отметил Ержан Еркинбаев.

Как сообщил председатель Комитета индустрии туризма Дастан Рыспеков, для внесения соответствующих изменений в постановление и законодательство потребуется некоторое время.

"Учитывая действующие процедуры принятия нормативно-правовых актов, с Нацпалатой достигнута договоренность, что первостепенно мы отработаем вопрос по внесению изменений в постановление правительства РК, что займет 1-1,5 месяца, в дальнейшем до конца года отработаем вопрос по внесению изменений в законодательство", - отметил Дастан Рыспеков.

Кроме того, среди поддержанных МКС РК предложений рынка следует отметить исключение детско-оздоровительных центров, гостиниц при объектах придорожного сервиса из списка операторов туристского взноса для иностранцев. Для облегчения работы операторов предлагается изменить форму и срок по предоставлению сведений в МИО по учету уплаченного туристского взноса, будут рассмотрены предложения по освобождению от уплаты сбора детей до 18 лет, взимание взноса только в течение первых 14 дней проживания. Также отельеры обеспокоены отсутствием четкого механизма по налоговому и бухгалтерскому администрированию.

Отметим, что до внесения изменений в соответствующие подзаконные акты, в населенных пунктах, где уже были приняты решения маслихатов по утверждению туристского взноса, места размещения будут придерживаться действующих правил.

Добавим, Ержан Еркинбаев заверил участников рынка в том, что все предложения бизнеса будут рассмотрены, а с учетом возникших у бизнеса сложностей по бухгалтерскому и налоговому администрированию, министерство запросит у Комитета государственных доходов МФ РК разъяснения по механизму.